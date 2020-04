Positivo de una trabajadora de la residencia de Silleda, ausente desde el 12 de marzo

La Voz de Galicia

02/04/2020 19:15 h

En el parte que hoy hacía público la Consellería de Política Social sobre el balance de personas afectadas por el coronavirus en las residencias de Galicia figuraba un trabajador de la residencia de Silleda contagiado. En este caso se trata de una mujer que lleva sin trabajar desde el 12 de marzo, fecha en la que cogió vacaciones. La directora del centro, Paula Guzmán, explicaba que estuvo una semana de permiso y que ya no se incorporó a su puesto de trabajo. La mujer, que es personal no sanitario y reside en Lalín, una vez tuvo síntomas se realizó las pruebas y dio positivo. Dada la prolongada ausencia de la trabajadora esta no tuvo en todo este tiempo ninguna relación con el centro que continúa manteniéndose libre de contagios. Desde ayer las trabajadoras de la residencia duermen en el hotel Vía Argentum para minimizar riesgos y realizan las comidas en el centro silledense. La directora se mostraba encantada con la atención que está recibiendo el personal de la residencia en el hotel.