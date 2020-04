La Policía Local de Vigo advierte del peligro de más atropellos durante el confinamiento

0

La Voz de Galicia

02/04/2020

La Policía Local de Vigo solo registró un accidente ayer en Vigo y resultó ser un atropello. Los agentes lo explican por el efecto que el confinamiento por el coronavirus ha caudado en el tráfico de la ciudad. Las calles se han vaciado de coches y los peatones que salen de su casa se aventuran a cruzar la calzada con el semáforo en rojo. Los policías lo atribuyen a que el viandante, al no ver tráfico, tiene un exceso de confianza o, ya sea por despiste, y no se percata de que pueden pasar coches mientras cruza. Algunos policías han advertido personalmente a personas mayores de que no cometan la imprudencia de cruzar en rojo en una calle vacía.

El resultado de estas imprudencias es que ayer un peatón sufrió heridas leves al ser alcanzado por un vehículo.