Pilar Farjas: «El Gobierno tenía que llamar a los mejores para esta crisis y no lo ha hecho»

La Voz de Galicia F. Molezún

A Coruña 02/04/2020 20:37 h

La que fue conselleira y número dos del Ministerio de Sanidad, y actual responsable de Cáritas en A Coruña, Pilar Farjas, cargó este jueves contra la gestión que se está realizando desde el Gobierno de la crisis sanitaria. En Radio Voz aseguró que«se infravaloró la magnitud de lo que se nos venía encima. De hecho, el comité de expertos se formó casi tres semanas después de las primeras decisiones. Ha sido un grave error y la evidencia así lo ha demostrado». Centró el principal problema en la «mala gestión de las compras, debida sobre todo al desconocimiento del músculo que tenía el Ministerio de Sanidad, que ahora está dividido en cuatro ministerios y ha perdido eficiencia, dejándolo en una situación muy precaria y sin capacidad de gestión».

Farjas tuvo palabras de reconocimiento para las empresas privadas que están arrimando el hombro en estos complicados días: «Me consta que se ha hecho un enorme esfuerzo de colaboración de toda la cadena de empresas de productos sanitarios y de distribución, que tenían contactos en Asia, y que han puesto todos sus medios a disposición del Gobierno, pero este no ha entendido que hay que pagar antes de hacer las compras», aseguró. Además, insistió en que no se está echando mano de los recursos humanos de los que dispone el país: «España tiene muy buenos profesionales y expertos, y no están todos en el ministerio ni en Madrid. En otros momentos de crisis hemos tenido que recurrir a ellos, y se desplazaron para formar el equipo que tomaba las decisiones. Hay que llamar a los mejores para tomar las mejores decisiones, y no lo han hecho».

Por lo demás, la directora de Cáritas explicó en Voces de A Coruña que se han visto obligados a cerrar determinados servicios como el centro de Formación Violetas, el centro de día, el programa Familia Educa, o las clases para niños; pero que paralelamente han reforzado los servicios considerados esenciales, como la residencia, «que es el foco más frágil y en el que estamos poniendo más atención, así como todo lo referido a la atención de personas necesitadas, tanto en el economato como los servicios de atención en emergencia».

En este apartado destacó que los economatos, tanto el de la calle Bella Vista como el de Reyes Magos, continúan con su actividad habitual,«aunque con normas mucho más estrictas en su funcionamiento para evitar contactos de personas». A través de este servicio atienden a más de 2.000 usuarios, «unas 800 familias están recogiendo allí los alimentos, además de los beneficiarios del programa materno infantil».

También han tenido que dar respuesta a las demandas de ayuda en emergencia para pagar la luz o el alquiler que, aseguró Farjas, «son ahora evidentemente mayores. Muchas familias que vivían de trabajos precarios, temporales, se han quedado ahora sin fuente de ingresos. Llevamos más de 180 entregas de tarjetas y vales que tenemos, según acuerdos con diferentes distribuidoras, a personas que nos llegan a través de Servicios Sociales, lo que supone ya más de 25.000 euros».En lo tocante a equipos de protección, Farjas explicó que, aparte de los recibidos desde el Ayuntamiento, han recogido donaciones de clínicas que no tienen ahora actividad «y de las Carmelitas, que están cosiendo mascarillas pasra nosotros», además de otras donaciones particulares.