El obispo de Ourense presidirá los oficios religiosos de Semana Santa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

04/04/2020 05:00 h

La principal preocupación de los fieles ourensanos se centra en saber qué va a pasar con los oficios religiosos de Semana Santa. Una inquietud que acapara las consultas que se están trasladando a la Diócesis de Ourense. Las tradicionales misas, procesiones y celebraciones propias de la próxima semana no se podrán llevar a cabo, puesto que dicha circunstancia no se contempla entre las medidas articuladas por el Gobierno en el decreto de la situación de alarma aprobado para combatir la propagación del coronavirus. Aún así, no se suspenderán las citas religiosas propias de estas fechas: serán en la catedral, a puerta cerrada, y presididas por el obispo, Leonardo Lemos Montanet. El programa comenzará con la tradicional misa del Domingo de Ramos. El día 5 comenzarán a sonar las campanas de los principales templos de la ciudad para anunciar el comienzo de la Semana Santa y habrá celebración religiosa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en la catedral.

La misa de la Cena del Señor será el jueves santo y el viernes, día 10, tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor en la basílica ourensana.

La Vigilia Pascual será el acto central de las celebraciones religiosas del sábado, día 11. Una celebración que se podrá seguir por la Televisión de Galicia (se emite a las 20.00 horas). Los actos de la Semana Santa de Ourense concluirán en la jornada del domingo día 12, jornada en a que el obispo presidirá la Misa de Pascua de Resurrección del Señor. Desde la Diócesis de Ourense se anima a los fieles a seguir las celebraciones a través de los medios de comunicación, de manera singular en el caso de la bendición Urbi et Orbi y el mensaje pascual del papa, que tendrá lugar al mediodía del Domingo de Pascua.