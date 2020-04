El Obispado mantiene abierta la opción de trasladar procesiones a otras fechas

0

01/04/2020

Pese a que el coronavirus lo acapara prácticamente todo, el calendario sigue avanzando y en cuatro días será Domingo de Ramos y comenzará la Semana Santa. Por ese motivo, el vicario xeral de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Antonio Rodríguez Basanta, ha divulgado un comunicado en el que explica cómo serán las celebraciones litúrgicas que se avecinan. Siguen vigentes las medidas en los actos religiosos que comunicaron los obispos el 13 de marzo, de modo que seguirán suspendidas las misas públicas y se invita a participar en ellas siguiéndolas por radio, televisión o Internet. También se suspenden las procesiones, pero en la diócesis se mantiene abierta la posibilidad de, una vez superada la emergencia sanitaria, estudiar propuestas para trasladar alguna de ellas a otras fechas.

Durante la Semana Santa, el obispo Luis Ángel de la Heras, presidirá las celebraciones litúrgicas en la concatedral de San Xiao, pero no serán públicas. El domingo de Ramos será a las 11.00 horas; el martes santo, a las 11.00; el jueves santo, a las 18.00 horas (la tradicional procesión eucarística no se celebrará, pero el Santísimo Sacramento se reservará en el tabernáculo); el viernes santo, a las 18.00 horas (la adoración de la Cruz con el beso se limitará solo al celebrante); el sábado santo, a las 21.00 horas, y el domingo de resurrección, a las 11.00 horas.

En lo referente a las exequias, la diócesis se remite a la nueva disposición del gobierno español, que establece que la celebración de cultos religiosos o las ceremonias funerarias civiles se deben posponer hasta el final del estado de alarma, y limita a tres personas la comitiva en los entierros o cremaciones, además del cura para celebrar el rito.

«Agradecemos aos diocesanos, laicos, persoas consagradas e sacerdotes Mondoñedo-Ferrol, a súa boa disposición á hora de colaborar coa Igrexa no ámbito das celebracións litúrxicas, devocións e procesións organizadas polas confrarías, con renuncias encomiables que, en todo caso, son necesarias ou obrigatorias», dice Antonio Rodríguez Basanta.

Y concluye: «Así mesmo, felicitámonos pola xenerosidade e solidariedade de tantas persoas e institucións: particularmente, agradecemos a Cáritas, voluntarios e veciños a súa fidelidade e valentía no seu esforzo por seguir mostrando caridade aos máis necesitados debido a esta pandemia ou por outros motivos que xa se viñan dando e se acrecentaron nesta situación. Como se tentou facer en todas as situacións difíciles, a nosa diocese pon e poñerá todos os medios que estean no seu poder para intentar superar esta crise e as súas consecuencias»