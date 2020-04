Buscan a una interna para cuidar a una mujer mayor con COVID-19 en A Coruña y enseguida aparecen candidatas

0

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra 02/04/2020 16:16 h

¿Cómo y quién cuida a una persona mayor con COVID-19 a la que le dan el alta en el hospital pero que tiene que seguir aislada y recuperándose en su domicilio? Seguramente, son muchas las familias gallegas que se están haciendo esta pregunta ahora mismo. Hay decenas de situaciones peliagudas, en las que la familia también está contagiada y no se encuentra bien, que tiene factores de riesgo, que tiene miedo, que pasa el confinamiento lejos... La familia de una mujer mayor de A Coruña que se contagió con COVID-19, que ahora mismo está hospitalizada pero que espera recibir el alta en breve, ha recurrido a una empresa de ayuda a domicilio de la ciudad, mSoluciona, para buscar a una trabajadora interna, con conocimientos sanitarios, que cuide de esta mujer. Afortunadamente, nada más salir la oferta, aparecieron dos candidatas dispuestas a asumir esa labor.

Sonia Rodríguez, directora de mSoluciona en A Coruña, explica que es la primera vez que surge una oferta de empleo relacionado con el cuidado de una persona con coronavirus, pero cree que habrá más: «Hay muchas familias que van a estar en esta misma situación, seguramente. En este caso, los clientes me indicaron que necesitaban una persona interna, para estar allí 24 horas, que se encargarse de cuidar a una persona mayor en A Coruña a la que le van a dar el alta en el hospital pero tiene que seguir aislada porque está contagiada por COVID-19. Se trata de una persona mayor pero bastante independiente, que puede estar aislada en una habitación de la casa con baño. La trabajadora no tendría que interaccionar demasiado, se ocuparía sobre todo de la comida, la ropa y de que todo esté conveniente limpio y desinfectado».

Rodríguez estaba convencida de que en cuanto diese a conocer la oferta a las profesionales del cuidado de mayores y limpieza con las que ella trabaja surgirían candidatas, ya que la necesidad de empleo es grande y el compromiso con la profesión también. «Tal y como preveía, dos de las personas con las que suelo trabajar en mi empresa de gestión de personal de ayuda a domicilio dijeron que sí les gustaría hacer ese trabajo. Se trata de dos mujeres, dos buenas profesionales, y extranjeras. Destaco lo de extranjeras porque creo que muchas veces no nos damos cuenta de el trabajo que están haciendo por nosotros, por nuestros mayores, personas que llegaron de otros países y que no lo tienen nada fácil aquí, que muchas veces terminan un trabajo y no tienen acumulado paro y se quedan en una situación dificilísima», manifestó.También dijo que, así como entre su personal de confianza sí surgieron candidatas, puso ayer ese anuncio en un portal de ofertas de trabajo y no le llamó nadie todavía.

La responsable de mSoluciones indicó también que es consciente del gasto importante que significará para las familias tener que contratar personal para cuidar a los mayores en las actuales circunstancias. Indicó que habló con las candidatas y que ambas indicaron que el salario por el que harían este trabajo es solo ligeramente superior al que suele cobrar habitualmente una trabajadora interna. «Tanto nosotros desde mSoluciona, como las trabajadoras somos conscientes del desembolso económico importante que supone para una familia tener que contratar a alguien para cuidar a un mayor. El precio que se pide es muy poco mayor de lo habitual, en este caso las propias trabajadoras propusieron que fuese de 400 euros semanales líquidos, habiendo que pagar a mayores la Seguridad Social, pero de momento es solo una propuesta», dijo. A mayores del salario, la familia tendría que comprometerse a facilitarle protección, tal como mascarilla y lo que precise», indicó. Ahora, está a la espera de que la familia acepte el presupuesto y, de ser así, elija a la candidata.

Rodríguez remató poniendo el acento en la importante labor de las cuidadoras y las limpiadoras, muchas de ellas extranjeras, y en la responsabilidad y profesionalidad que están demostrando. «Deberíamos valorar lo que hacen, cosa que muchas veces no sucede, empezando por el régimen laboral que tienen, y que este tipo de situaciones, en las que se ofrecen para cuidar a nuestros mayores enfermos, nos sirvan como respuesta a muchos mensajes xenófobos», reflexionó Sonia Rodríguez.