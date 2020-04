La vida desde el balcón: una ventana indiscreta que nos conecta con el mundo

0

La Voz de Galicia Laura G. del Valle

01/04/2020 18:31 h

Hasta que llegó esta pandemia, que ha removido como no se recordaba los cimientos de la sociedad, los balcones ocupaban un plano menor, por no decir ínfimo, en nuestro día a día. Estaba el de la basílica de San Pedro (donde, por cierto, el Papa Francisco rezará este viernes por primera vez en solitario), el de Julieta en Verona. Y para de contar. Si el coronavirus no hubiese llegado para demolerlo todo, los balcones seguirían sirviendo para tender la ropa al clareo, inmortalizar un desayuno en Instagram o, simplemente, para fisgar a los vecinos. Pero resulta que ahora estas bombonas de oxígeno se han convertido en un elemento indispensable que nos conecta con un mundo exterior y distópico que, de no existir, solo conoceríamos gracias a las noticias. Hay más. Pues para muchos ciudadanos los balcones también son fuente de consuelo; no hay que olvidar que esos vecinos, antes estorbo, nos recuerdan que el confinamiento pasa factura en todas las casas.

Sin embargo, algunos, que se las apañen mejor que otros para tener la mente a raya, escuchando la llamada de las musas ya han hecho de su cuarentena, arte. Quien más quien menos conoce las dotes musicales de al menos un vecino, y alguno que otro envidia la actitud bohemia de ese amigo que pasa las tardes entre acuarelas a la (estos días más que nunca) fresca. Pero no hace falta ser Miguel Ángel para dedicar este tiempo de asueto obligatorio a desarrollar a vena creativa. De hecho, Photoespaña ha creado una iniciativa que invita a los ciudadanos a compartir en su Instagram cualquier imagen que puedan captar desde su balcón. Como explican, «#PHEdesdemibalcón es una llamada a la creatividad y exploración artística que toma como punto de partida ventanas y balcones, elementos de gran significado estos días». Ser L.B. Jefferies en La Ventana indiscreta nunca había estado tan justificado.

Muchos ya lo saben, y en Galicia se han abalanzado a darles a sus vecinos entretenimiento e, incluso, material para participar en esta convocatoria online.