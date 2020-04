El «milagro» de Eslovaquia: cero fallecidos de 5,4 millones de habitantes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. G. Rial

Redacción / La Voz 01/04/2020 17:46 h

Eslovaquia es tal vez el caso más llamativo entre los países europeos en cuanto a víctimas mortales del coronavirus: no tiene ninguna. De momento, claro, porque el virus avanza por todo el mundo y nadie está libre de ser afectado, como se ha visto en estos últimos días. Y menos a día de hoy, con casi 44.000 muertos oficiales en el planeta (y con el millón de afectados a la vuelta de la esquina). Parece evidente que los países más pequeños, con menos población, o ambas cosas a la vez, son los que tendrán también menos víctimas, pero eso no siempre se cumple. San Marino, por ejemplo, de poco más de 61 kilómetros cuadrados y 33.400 habitantes, contabiliza ya hoy 26 muertos, aunque su ubicación en la zona nordeste de Italia, cercana a Rímini, tal vez no ayude, tal y como está el país. Valdría más el caso de Mónaco, con tres mil habitantes más, pero en solo dos kilómetros cuadrados: cuenta ya una muerte y 52 contagiados.

Eslovaquia, comparado con este y otros muchos países relevantes de Europa, no es precisamente pequeño: 49.035 kilómetros cuadrados y 5,4 millones de habitantes. Y en todo este territorio, los afectados por ahora son solo 400, sin muertes. ¿Cómo es posible? Denisa Fedoráková, periodista del diario Novy Cas, uno de los más importantes del país, cree que la clave ha sido la disciplina desde el primer momento. «Desde el primer caso [el 6 de marzo] se cerró casi todo, y a la calle vamos con mascarillas. Salir no esta prohibido, pero están cerrados los restaurantes, bares y escuelas desde hace ya más de dos semanas. Los taxis están prohibidos, y las grandes fábricas no abren. La alimentación y las farmacias sí abren, y esta semana también lo hicieron pequeños negocios, por ejemplo los que venden cosas de jardinería, los que hacen llaves...». Fedoráková añade: «Si vas a entrar a comprar alimentos, entra una persona por cada 25 metros cuadrados, y con mascarilla, y al entrar o tienes guantes o te echan en las manos gel desinfectante. Los trenes para estudiantes, que entraban gratis, se han prohibido para que la gente no viaje. Los mayores jubilados tienen horas para hacer compra, cada día de 9.00 a 12.00 horas. Las tiendas no deben dejar entrar más jóvenes, y la gente en general es muy disciplinada, responsable, nadie sale sin mascarilla, pero en realidad casi nadie sale a la calle. Y mientras, estamos creando zonas rojas en los hospitales, aprovechamos tiempo que hemos ganado con las medidas para preparar sistema sanitario». El problema, explica, es que aún se hacen pocos test, porque hay muy pocos. Y, con todo esto, el nuevo Gobierno incluso está planteando un cierre general.

La gente en general es muy disciplinada, responsable

Tampoco en Liechtenstein, con 160 kilómetros y 38.557 vecinos, hay víctimas mortales de momento, y solo 68 infectados. En este pequeño Principado, íntimamente vinculado a Suiza, vive una colonia gallega de algo más de 300 emigrantes, la inmensa mayoría de la Costa da Morte. En Andorra (376 kilómetros, 76.177 residentes) tampoco debería haber muchos casos, pero los hay: una docena de muertes ya.

Letonia (casi dos millones, 65.589 kilómetros cuadrados) también resiste con cero muertes, lo mismo que Malta (316 y 475.000 habitantes). Otros ya han pasado esa simbólica cifra, como Kosovo, con un fallecido, o Montenegro y Bielorrusia, con dos. Moldavia contabiliza cuatro, y Croacia seis. Hacia el este, Georgia resiste con cero víctimas. Pero todos estos datos varían a diario, y no precisamente a la baja.