Alemania e Italia alargan el confinamiento y Portugal no descarta que dure tres meses

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 01/04/2020 20:35 h

Medidas adaptadas a la situación de cada país. Cada punto geográfico europeo está haciendo frente a esta pandemia siguiendo los tiempos que han marcado los contagios y con normas más o menos restrictivas.

En el caso de Italia, la zona cero europea de esta crisis del coronavirus, el Gobierno se plantea prolongar el confinamiento. Antes de este viernes 3 de abril, el Ejecutivo planteará un decreto para alargar la cuarentena hasta el 13 de abril, como mínimo. Entre los motivos, un informe de la Sociedad Europea de Anestesiología (ESA, por sus siglas en inglés) elaborado por un experto italiano cree que es probable que un número considerable de muertes en los hospitales italianos continúe «por lo menos hasta mediados de abril», aunque se podría prolongar «hasta principios de junio».

Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron este miércoles los 13.155, tras registrarse 727 más en las últimas 24 horas, una cifra algo inferior al día anterior.

El número de contagios nuevos subió, sin embargo, a 2.937, después de dos días en que este aumento estuvo en torno a los 2.000 casos.

Alemania también aumenta sus medidas restrictivas. En este caso del 5 a abril hasta el próximo día 19.

Los ciudadanos deben «reducir los contactos con otras personas excepto con los miembros de su propio hogar hasta el mínimo absoluto en línea con las normas existentes, incluido durante las vacaciones de Pascua», han acordado la canciller alemana, Angela Merkel, y los gobernadores de los 16 estados federados.

El Gobierno pedirá a los alemanes que no realicen viajes particulares y visitas a amigos y familiares durante las vacaciones, tanto dentro de Alemania como fuera del país. El 19 de abril es la fecha de fin de vacaciones de Pascua en la mayoría de los estados alemanes.

Alemania ha sumado en las últimas 24 horas casi 5.500 nuevos contagios y cerca de 150 fallecidos.

Portugal va incluso más allá y estudia que se mantenga el confinamiento de hasta tres meses.

El país vecino registra ya 187 muertos y 8.251 contagiados por coronavirus, un incremento del 16,8 % y el 10,8 %. El Gobierno empieza a mentalizar ya a la población para que se prepare para una larga prórroga. «Es fundamental hacer todos un esfuerzo para que las empresas no cierren, para que los empleos no sean destruidos incluso con bajada de ingresos, para que los ingresos no bajen al mínimo y para que podamos llegar lo mejor posible al final de este túnel, y que este túnel no dure más de dos o tres meses, pero esa es una esperanza que yo no puedo infundir», dijo este miércoles el primer ministro, António Costa.

En otra realidad parece que vive por el momento otro país europeo. El de Eslovaquia es tal vez el caso más llamativo en el Viejo Continente porque no registra ningún fallecimiento.