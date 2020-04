Irlanda recomienda el «sexting» y la masturbación para combatir el coronavirus

LaPresse via ZUM

LaPresse via ZUM

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia P. V.

La Voz 01/04/2020 20:40 h

Irlanda se ha pronunciado sobre uno de los tabúes en la actualidad: el sexo en tiempos del coronavirus. Lo cierto es que la mayor parte de la sociedad está cumpliendo las medidas de confinamiento y las restricciones a la mobilidad, pero eso no quiere decir que la llama sexual se haya apagado en ellos. Por ello, el servicio de salud irlandés, el HSE, ha decidido concienciar a su población sobre la importancia de tomar las precauciones adecuadas para seguir disfrutando del sexo sin contribuir a propagar el virus que está poniendo en jaque a todo el planeta.

La receta irlandesa es sencilla: sexting, masturbación «higiénica» y poner coto, ahora más que nunca, a la promiscuidad. Entremos en detalle.

Las indicaciones del servicio de salud irlandés son, en primer lugar, la de ser sexualmente activo únicamente con la persona con la que se reside y que, por supuesto, se sepa que no está contagiada o tiene síntomas de coronavirus. Por ello, es necesario evitar encuentros sexuales, y también besos, con personas del exterior de la vivienda. Algo que, además, sería ilegal ahora mismo en España, ya que acudir a la vivienda de cualquier otra persona o invitar a cualquiera a visitar nuestra casa, independientemente de los sentimientos amorosos o sexuales que tengamos, no entra dentro de las excepciones del decreto.

Como alternativa, el Gobierno irlandés nos recuerda la ventaja que tenemos a día de hoy con el uso de las tecnologías. Hay que dar un descanso a los encuentros cara a cara y, para ello, una solución para no dejar de tener interacción sexual pasa por optar por el sexting, a las citas a través de videollamada o incluso a una chat room. Eso sí, hay algo que no se debe olvidar después de desatar al máximo la pasión: la desinfección de teclados o pantallas táctiles que se compartan con otras personas con las que se conviva. Una higiene que, por otro lado, debería ser básica independientemente de que haya o no coronavirus.

Parar al coronavirus está, nos dice Irlanda, en nuestras manos. Y, por ello, está especialmente recomendada la masturbación, un método a través del cual no se puede transmitir el coronavirus. Eso sí, con manos (o juguetes sexuales) siempre higienizadas, tanto antes como después de ponerse a ello.

La higiene de manos es algo necesario también antes y después de tener sexo con otra persona. Pero es que, en realidad, la higiene de manos, no lo olvidemos, está recomendada en todo momento, las veces que queramos, con agua y jabón.

No hay ningún indicio de que el coronavirus se transmita sexualmente. Pero muchas prácticas y juegos sexuales sí pueden provocar un mayor riesgo de contagio. Por ejemplo, unos besos, por inocentes o castos que sean, pueden ser el mayor método de transmisión posible para el virus que más nos preocupa en estos momentos.