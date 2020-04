Los hosteleros piden que se cancelen pagos de los seguros sociales, cuotas de autónomos y alquileres

0

VIVEIRO / LA VOZ 01/04/2020

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl) considera «totalmente insuficientes» las medidas económicas aprobadas por el Gobierno del Estado en el día de ayer ante la situación de incertidumbre que viven las pequeñas y medianas empresas de hostelería, «que afrontan el cierre de sus negocios, un futuro económico incierto y una inestabilidad laboral para los autónomos y sus trabajadores».

«Desde Apehl consideramos que, ante la situación actual, no es admisible que se cargue a las pymes de hostelería con pagos e impuestos que no se pueden afrontar en este momento de cierre de los negocios y que van a suponer un endeudamiento de cara al futuro de las empresas - manifiestan-. La medida aprobada del aplazamiento del pago de los seguros sociales en seis meses no es una solución, ya que supone endeudar a las empresas».

Por ello, desde Apehl se pide al Ejecutivo «la aprobación de la medida excepcional de supresión del pago de los seguros sociales de las pymes desde la declaración de estado de alarma del pasado día 14 de marzo hasta la finalización del mismo».

«De igual forma, en el día de ayer se cargaron en las cuentas corrientes a los autónomos los recibos de pago de las cuotas del régimen especial de autónomos de todo el mes de marzo. Desde la Asociación consideramos que es inadmisible que desde el Estado se cobre estas cuotas y se recauden impuestos cuando los autónomos no están ejerciendo en estos momentos su actividad», señalan.

Desde Apehl se traslada la preocupación de las pymes porque el Gobierno no haya tomado la iniciativa de limitar el pago de los alquileres de los locales de las actividades afectadas por el estado de alarma. «Los alquileres suponen entre un 10 a un 15 % del gasto total de las empresas. No va a ser posible que miles de pymes soporten este gasto durante el tiempo que dure el estado de alarma en el caso de que los propietarios se nieguen a negociar la renuncia al cobro de todo o parte de las rentas de alquiler, situación que ya está ocurriendo, y que además puede generar gran

conflictividad judicial».

En este sentido, desde Apehl denunciamos que el Gobierno no está siendo sensible a la situación de miles de autónomos con pequeños negocios de hostelería que son el «eslabón débil de la cadena. El esfuerzo que se está haciendo desde las pymes y de la sociedad no se está viendo apoyado por medidas económicas efectivas por parte del Gobierno del Estado».

Reclaman que se proteja a las pymes «para que la situación de liquidez que tenían el día 13 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, sea la misma cuando se levante el confinamiento y se vuelvan a abrir los establecimientos. Es indispensable que esto lo entienda el Gobierno», concluyen.