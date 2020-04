Heroes de Vilalba noutra epidemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia XOSÉ A. POMBO

05/04/2020 05:00 h

Hai cento dous anos, a alarma pola saúde saltou en Vilalba, na Terra Chá e en todo o mundo. A xente enfermaba de gripe e morría. O virus ameazaba a toda a xente, segundo se dicía nos xornais daquela España de 1918. Non así nos periódicos do resto de Europa, que por causa da guerra non querían alarmas e mantiñan oculto que moitos dos soldados, ‘mortos na fronte de batalla’ realmente, morreran nos improvisados hospitais de campaña e nos cuarteis.

Anos máis tarde sóubose que aquel andazo empezara nunha base militar dos EE.UU. e que a trouxeran os soldados destinados a Francia, previo paso pola Gran Bretaña, ás frontes de batalla da que se coñeceu como a Primeira Guerra Mundial. Logo prendeu por toda Europa. A Madrid chegou en tren cun viaxeiro que viña de París e despois espallouse por toda a península Ibérica.

Os síntomas cos que empezaba aquela gripe eran os clásicos: dores de gorxa e cabeza, malestar xeral e febre. Axiña xurdían outros: perda da visión e da audición e máis tarde delirios, convulsións e manchas escuras por todo o corpo. Logo, o fatal desenlace. Calcúlase que a media de mortos foi entre 100 e 150 por cada 10.000 habitantes ou, o que é o mesmo, entre 10 e 15 por cada 1.000. As autoridades, preocupadas, intentaron poñer remedio dentro das posibilidades da época. Sabíase que a enfermidade era transmitida polo aire e por contacto con persoas enfermas.

Polo tanto, prohibiuse cuspir no chan e mandouse limpar, hixienizar e desinfectar as casas. As autoridades municipais de Vilalba —era alcalde o farmacéutico Andrés Basanta— habilitaron unha partida especial de fondos para mercar desinfectantes e distribuílos gratuitamente entre as xentes con menos posibles. Tamén se hixienizaron lugares públicos como oficinas, fontes, palco da música e campo da feira. E como as augas eran sospeitosas, fixéronse obras no subministro aos tres lugares públicos que abastecían a vila: ensanchouse o acceso á fonte da Porta de Cima, caváronse novos pozos para captar auga que chegase á praza do Castelo e limpouse a fonte da praza de San Xoán. Curiosamente, non se prohibiron nin feiras nin mercados. A xente botouse a comprar alimentos de primeira necesidade e os prezos subiron con moita celeridade, agravando un feito que xa se daba porque Europa demandaba cada vez máis comida e os acaparadores compraban todo o o que podían a uns prezos que a xente da comarca non podía pagar.

Para facer previsión de posibles alborotos nas feiras de agosto, desprazáronse a Vilalba os gardas civís de Cospeito ademais de dúas parellas de cabalaría. Para atender a enfermidade, precisábanse coidados sanitarios. Recórdese que daquela non se coñecía que o responsable da gripe era un virus. Sabíase que a gripe provocaba que se debilitasen as defensas do enfermo e que en poucas horas outros organismos, virus, bacterias ou fungos, provocaban unha pneumonía e que esta era a responsable da morte do enfermo.

Así pois, os médicos debían calmar e atallar dentro do posible os síntomas da gripe e sobre todo evitar febres altas. Para iso só dispoñían de aspirina en doses elevadas e de preparados de quinina e de arsénico. En calquera caso, tratamentos que había que controlar polos riscos do veleno que tiñan estes remedios cando se abusaba deles. Á parte quedaban opinións curiosas que algún ocorrente deu en propagar, como aquel que propoñía o tabaco porque, dicía, o fume mataba os microbios.

Daquela estaban establecidos en Vilalba dous médicos que atendían a xente dende había anos. Un era Víctor Andrade, de quen temos noticia como forense nos documentos da Vilalba de 1880. Outro era Eliseo Díaz Anllo, quen pouco despois destas datas chegaría a ser responsable da alcaldía por breve tempo. Ademais o Concello lograría unha subvención da Deputación Provincial para contratar outro médico por tres meses, que foi Luís López del Amo.

Eran momentos de cambio, progreso e positiva valoración dos estudos académicos. Acabados de saír das aulas da facultade de Medicina, entran na escena da súa Vilalba natal dous mozos de moi pouco máis de vinte anos, dispostos a poñer en práctica os coñecementos acabados de adquirir. Eran Domingo Goás Canto e Plácido Peña Novo. Foi tal a entrega mostrada por ambos durante o tempo que durou o andazo da gripe que a memoria colectiva garda deles un recordo que perdura.

Conta a tradición que acudindo a un lugar por visitar un enfermo eran chamados para consultar os veciños e que lles chegaba a noite sen regresar aos domicilios. A mesma tradición fala dunha requisa de colchóns e mantas limpas que fixeron nos domicilios propios para entregárllelos a enfermos que durmían no chan. As leccións aprendidas nos libros tiveron unha dura posta en práctica que os puxo en contacto coa realidade das xentes daquel tempo.

Domingo Goás Canto procedía dunha familia establecida en Vilalba dende o século XIX e con vínculos na parroquia de Mourence, onte tiña propiedades. Era fillo do farmacéutico Daniel Goás Pardo e sobriño de Eulogio Goás Pardo, o primeiro que en Vilalba pasou de escribán a notario e que acomodou as escrituras a unha legalidade cada vez máis demandada.

Na súa familia xa había certa tradición pola medicina. Sabemos que nestas datas Jesús Goás Latas era médico e que José Campo Goás era reputado e apreciado galeno no hospital La Benéfica, do Centro Galego da Habana, onde se establecera un ano antes. Goás Canto foi médico titular de Vilalba durante uns anos, estableceu consulta no número 12 da rúa Cos-Gayón (actual de Galicia), e dous anos despois da gripe o Goberno concedeulle a Cruz de Beneficencia polos seus desvelos durante o andazo. Casado con Pilar Chao, a súa liñaxe, na figura do seu fillo Domingo Goás Chao, frecuentaba as rúas da vila ata non hai moito tempo, promocionando o capón de Vilalba nunha confraría gastronómica de gratos recordos.

Plácido Peña procedía dunha familia que mantén fondos recordos na vila. Foi o seu pai Vicente Peña Rodríguez, natural de Devesos-Ortigueira, que fixo regular fortuna en Cuba, de onde regresou, e que casou con María Novo Pardo, irmá do párroco de Devesos, Joaquín Novo Pardo, ambos fillos dos caseiros do pazo da Veiga (Mourence). O matrimonio de Vicente e María, despois duns anos en Devesos, regresou a Vilalba en 1887, xa rematada a casa familiar, situada na rúa do Rolo.

Alí se criou Plácido xunto coas súas irmás Dionisia, Carmen e Amparo e os seus irmáns Antonio e Luís. Foi xente de prestixio. Antonio Peña, xornalista e procurador, investigou sobre as orixes das familias vilalbesas dende o século XVII. Luís Peña, avogado, foi protagonista político durante a Segunda República e logo exerceu como avogado. Plácido, despois do andazo que nos ocupa, xa casado con María Orosa, trasladouse á Coruña, onde dirixiu un pequeno hospital preto do Orzán. Morreu en 1932 e foi enterrado na súa Vilalba natal.

Aquel ano, en agradecemento, o Concello acordou dedicarlle unha placa, que se colocaría no salón de plenos e que hoxe se sitúa na entrada da Casa Consistorial. A Plácido Peña Novo e a Domingo Goás Canto os vilalbeses dedicáronlles cadansúa rúa. Vai para dous anos que nestas mesmas páxinas de La Voz de Galicia recordamos que aquela gripe, chamada española porque había que botar a culpa aos veciños, parou por si mesma. O andazo estivo dous anos activo, 1918 e 1919. Chegou, fixo enfermar, os enfermos crearon defensas, marchou e despois de dar a volta ao mundo volveu no outono seguinte, pero daquela xa moitas persoas estaban inmunizadas.

Aínda así, na primavera do ano dezanove a prensa publicaba que nas parroquias do norte da comarca a enfermidade andaba por todas as casas e seguía causando mortes. A gripe morreu por si mesma. O virus cambiou, e a xente, mellor preparada, fíxolle fronte. Certa melloría na alimentación que chegaba coas estradas que se abrían no rural e co fin da guerra europea, os avances da medicina e o dispoñer doutros medicamentos fixeron máis efectivos os tratamentos.

Outros virus foron responsables de moitas mortes no século XX e tamén en tempos anteriores. A capacidade que teñen para cambiar e enganar o organismo é moi elevada e continúan sendo igual de perigosos. Hoxe recordamos o que noutrora dixemos: gardémonos deles!