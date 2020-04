El geriátrico de Foz cubrió las bajas de personal y espera el resultado de más tests de coronavirus

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

FOZ / LA VOZ 02/04/2020 05:00 h

Al cierre de esta edición se desconocían los resultados de los tests de coronavirus que fueron realizados el martes a trabajadores y ayer a usuarios de la residencia de mayores de Foz. Estos se suman a los practicados hace días y que permitieron conocer que tres residentes (al menos uno tuvo que ser hospitalizado) y nueve trabajadores estaban contagiados.

Desde la Consellería de Política Social aseguraron ayer que la residencia no ha sido intervenida por la Xunta: «Faise un seguimento e supervisión diaria deste centro e de todos, sexan públicos ou privados. Todas as residencias están en continuo contacto cos responsables de cada área sanitaria para coñecer as necesidades asistenciais de cada unha delas». Aseguraron que la Xunta «está a dar prioridade aos tests diagnóstico nas residencias de maiores» e indicaron que se realizan unos 800 diarios. Desde la dirección de la residencia pública focense, que gestiona la empresa Idea, aseguraron que tuvieron la precaución de tener una lista para hacer sustituciones de personal y, de momento, cubrieron las bajas: «Esperamos non ter máis necesidades. Ningunha das persoas que chamamos nos dixo que non».

Desde el Concello seguían a la espera de conocer novedades sobre las pruebas y pendientes del centro. En las últimas horas les han aportado batas, geles, epis y otros materiales donados por la Xunta: «Polo que sabemos, os internos están ben», explicó el regidor, Francisco Cajoto.