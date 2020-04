Las doce rutinas deportivas para mantenerte en forma durante este confinamiento

El confinamiento obligado por la pandemia de coronavirus está provocando que sean muchos los que hayan detenido su rutina deportiva para empezar una larga etapa de sedentarismo. Una situación ante la que los expertos recomiendan a la ciudadanía que no deje de moverse, aunque la cuarentena impida poder acudir a los gimnasios o poder entrenarse en la calle.

La Voz de Galicia, en colaboración con la firma especializada Ezen Salud y Rendimiento, ofrece a sus lectores una serie de breves vídeos didácticos con ejercicios concretos para poder entrenar en casa.

Día 1

Siguiendo las indicaciones de estos doce vídeos, los lectores pueden mantener un cierto tono físico durante esta etapa, además de contar con consejos para evitar lesiones.

Día 2

Esta serie está formada por doce entregas. Doce días de entrenamiento progresivo que va de los movimientos más sencillos a pautas más específicas.

Día 3

Son ejercicios básicos que no requieran de equipamiento alguno, y que se pueden realizar sin ninguna complicación en cualquier domicilio.

Día 4

En esta práctica para realizar durante el confinamiento abundan también los consejos posturales y de hábitos para que esta parálisis no suponga un deterioro de la salud.

Día 5

Entre estas prácticas recomendadas está también la forma de mejorar todas esas tensiones que nos provoca el día a día que, en ocasiones, terminan con perjudicar nuestra postura y nuestra salud.

Día 6

El confinamiento nos obliga a quedarnos en casa, un lugar normalmente reducido, en el que parece imposible establecer una rutina variada. ¿Por qué no vemos nuestro hogar como un circuito?