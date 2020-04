Desfile policial por Alcabre para alegrar el cumpleaños de Clara, una niña confinada en casa

0

La Voz de Galicia e. v. pita

VIGO / LA VOZ 01/04/2020 21:38 h

La Policía Nacional alegró el día a tres niñas de Vigo que estaban de cumpleaños. Se tratan de Alba y Celtia, ambas de cinco años y vecinas de Coia, y de Clara, de dos años y residente en Alcabre. Por megafonía, los agentes les cantaron el Cumpleaños Feliz en un emotivo gesto con las niñas de Vigo que llevan casi tres semanas confinadas en casa.

Dos coches patrulla de la Policía Nacional de Vigo desfilaron con sirenas ante la casa de Clara, una niña de dos años confinada en su casa en la parroquia de Alcabre. La pequeña estaba triste porque esta tarde era su cumpleaños, y debido al estado de alerta, no podía celebrarlo con sus amigos. Los agentes de calle se prestaron a alegrarle su fiesta durante el encierro por la crisis sanitaria. Como los vecinos y amigos no podían cantarle el feliz cumpleaños, la familia llamó a la policia para que lo hiciesen ellos. La petición emocionó al personal de centralita y enviaron a dos patrullas a cumplir el deseo de la pequeña, la cual estalló de alegría al ver llegar la comitiva.

Fuentes policiales señalan que los padres de Clara pusieron los globos y la tarta con mucho cariño y los agentes fueron a cantarle el Feliz Cumpleaños «por sus maravillosos 2 años, para que no esté triste por no tener fiesta de cumple. No todo puede ser tristeza en estos momentos».