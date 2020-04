CxG de Burela arremete contra el alcalde por no concretar medidas económicas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 02/04/2020 05:00 h

Compromiso por Galicia de Burela le reprocha al alcalde de Burela que no anunciara ninguna medida económica concreta en esta crisis sanitaria. El anuncio del regidor de que el Concello dedicaría el superávit de 2019 a atender emergencias sociales, sin concretar cifras, es entendido por CxG como «un brinde ao sol, buscando única e exclusivamente saír na prensa. É unha irresponsabilidade. Mención aparte merece o tema do Plan Único da Deputación. Está o alcalde recoñecendo que non vai cumprir a memoria presentada? Vai incumprir o disposto na Lei 7/1985 e no R.D. 781/1986? Supoñemos que non, o que deixa ver ás claras a súa falsidade».

CxG solicita «a suspensión de todas as taxas municipais mentres dure o estado de alarma e a creación dunha liña de axudas directas á pemes e comercio local de 1.200 euros no caso do cese de actividade».