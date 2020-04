Ciberseguridad en la cuarentena: «Me han hackeado mi cuenta de Instagram ¿qué hago?»

NO ES UN SECUESTRO REAL. La principal recomendación de la Policía Nacional para evitar ser víctima de un secuestro virtual es no pagar nunca

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia e. v. pita

VIGO / LA VOZ 01/04/2020 11:31 h

Numerosos usuarios de Vigo han recibido en las últimas horas avisos de que su cuenta en redes sociales ha sido hackeada pero, según los expertos consultados, podría tratarse de un bulo o una broma y no de una amenaza real. Sin embargo, la Policía Nacional ha avisado, a su vez, de continuos ataques de «phising» a usuarios con falsos avisos de un gran distribuidor americano de Internet.

Ante la pregunta de «Me han hackeado mi cuenta de Instagram ¿qué hago?», el hácker vigués Antonio Fernandes, da unos consejos. Este coordinador de la recién creada plataforma Responsables de Ciberseguridad contra el COVID19, señala que desde el lunes por la tarde empezó el «runrun» por las redes sociales, de usuarios de diversas aplicaciones que decían que habían «hackeado» sus cuentas de Instagram, Spotify, Paypal y demás.

Pero este experto en ciberseguridad le resta credibilidad a los avisos recibidos: «La mayoría de los mensajes en Twitter son del palo de "Conozco a muchas gente que le pasó igual" o "un amigo de un amigo dijo". Me recuerda a un antiguo bulo televisivo de los años 90. Por otra parte, todos los mensajes que inician esto instan a "Cerrar la cuenta y borrar la app", y eso es raro, suena a boicot intencionado». Añade que la empresa de una de las apps más atacada, Epic Games, está ofreciendo un bounty (recompensa, en inglés) de un millón de dólares a quien pueda demostrar esa brecha.

«No puedo garantizar que no hayan sido hackeados, no he decompilado y analizado el código de la app. Pero desde luego, borrar la app no te libraría de los problemas, en caso de ser vulnerada», afirma le hacker vigués. Fernandes añade que con cualquiera app hay que seguir unos consejos mínimos. «En los ajustes de la app, configura las propiedades de privacidad a tu gusto, utiliza en todas las apps que puedas el Multiple Factor de Autenticación y si crees que estás en riesgo, cambia los passwords de tus cuentas y usa una contraseña diferente en cada servicio importante».