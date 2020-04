Burela ofrece pabellones y otras dependencias por si se necesitaran para emergencias sanitarias o espacios de almacén

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

BURELA / LA VOZ 02/04/2020 05:00 h

Desde el Concello de Burela, donde se prestan muchos delos servicios por vía telemática y telefónica, el comité de seguimiento de la pandemia del coronavirus analiza periódicamente la situación. El alcalde Alfredo Llano reconoció que ya hace días se abordó la posibilidad de ofrecer espacios e instalaciones municipales por si fuera necesario usarlas en caso de emergencia, como complemento a la asistencia que se presta en el hospital, o como locales para almacén u otros usos: «Xa llelo comunicamos a outras institucións, que tiñamos libres pavillóns, o edificio da praza de abastos e incluso colexios, se fixese falta. Tamén consultamos con hoteis, onde houbo unha moi boa resposta de locais como O Nordés, Sargo, Lucer, Palacio de Cristal ou O Poeta, que manifestaron a súa disponibilidade».

Algunas de las dependencias municipales, como el pabellón Vista Alegre y otras instalaciones educativas son las que más próximas están al Hospital Público da Mariña, ubicado en Burela. Por ahora, y según avanzó el regidor, no ha trascendido por parte de ninguna institución la necesidad de tener que usar estas dependencias a corto plazo.

El regidor recuerda que entre los servicios prioritarios cuentan con el de Policía Local, Protección Civil, recogida de basura, limpieza viaria, SAF, alumbrado público, limpieza viaria, personal de cementerios, brigada de mantenimiento, entre otros, como servicios sociales, que ha reforzado su cobertura. «Intervención, Secretaría e Tesourería están traballando telematicamente, e o rexistro está operativo aínda que non con servizo presencial. Outros traballadores municipais que non son de servizos fundamentais recuperarán as horas máis adiante, en canto conclúa o estado de alarma», puntualizó el alcalde.

Policía local

El regidor confirmó que el Concello ha solicitado dos auxiliares de Policía Local a la Agasp para reforzar la plantilla por casos de jubilación y traslado. Por ahora, explicó, no les han confirmado nada al respecto.