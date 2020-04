El Ayuntamiento entrega cincuenta buzos de protección al Hospital Comarcal de Monforte Las trabajadoras de la empresa de la ayuda a domicilio recibirán equipamiento municipal para evitar contagios

La Voz de Galicia Luis Díaz

01/04/2020 11:33 h

La primera teniente de alcalde, Gloria Prada, entregó este martes al director del Hospital Comarcal de Monforte cincuenta buzos de protección. El material adquirido por el Ayuntamiento se destinará al personal sanitario encargado de atender los ingresos por coronavirus en este centro. Los responsables municipales señalan que efectuaron la donación sabedores «de que o persoal de urxencias necesitaba equipos» para poder desarrollar su labor sin riesgo de contagios.

El alcalde, José Tomé, explica que con la entrega de los equipos de protección se busca «contribuír a garantir a seguridade ante esta pandemia do persoal sanitario e de servizos da cidade, que en moitos casos non conta cun abastecemento regular de dito material de protección ou non dispón dos recursos necesarios para conseguilo».

La entrega realizada en el hospital es la segunda de este tipo que realiza el Ayuntamiento en los últimos días. El sábado repartió material de protección entre el personal del asilo Hogar de San José. Concretamente, destinó al centro geriátrico cien mascarillas, doscientas toallitas de solución hidro-alcohólica, cuatro botes de litro y medio de gel hidro-alcohólico, nueve gafas de protección reutilizables, diez buzos y tres cajas de guantes de cien unidades.

Según indica el Ayuntamiento, «nas próximas horas» se hará efectiva la entrega de equipos de protección entre las trabajadoras de la empresa Fepes, que tiene a su cargo del servicios de ayuda domiciliaria a las personas dependientes. La iniciativa se tomó «logo de coñecer que as empregadas carecían de elementos de protección individual suficientes ante o coronavirus, equipos necesarios para desempeñar a súa labor axeitadamente tendo en conta que traballan con persoas de alto risco de contrae esta enfermidade».

El equipo de gobierno afirma que tiene muy presentes «as necesidades dos diferentes colectivos que na cidade traballan para paliar a extensión e o tratamento deste virus». «Seguiremos, na medida das nosas posibilidades e recursos, axudándoos coa entrega de material de protección e desinfección para combater de xeito máis eficaz a expansión desta pandemia», apunta el alcalde.