¿Hay siete millones de contagiados en España?

El 15 % de la población española podría estar contagiada de coronavirus. Eso significa que a día de hoy, en España habría siete millones de personas infectadas. Son estimaciones del Imperial College londinense, que ha publicado un artículo en el que calcula el número de infecciones y el impacto que están teniendo en el freno de la pandemia las medidas de confinamiento en once países europeos. Parece ser que funcionan. Según sus cálculos, el distanciamiento social ha salvado unas 16.000 vidas, que es la diferencia entre los fallecimientos que estima su modelo a 31 de marzo (7.700, ligeramente inferior a los 8.189 de los que se ha informado hoy) y los que calcula que se habrían producido sin medidas de confinamiento (unos 24.000).

Ahora mismo, hay que tomar todas las estimaciones con prudencia, subraya Juan Nieto, reputado especialista en análisis matemático. La cifra no es descabellada, dice, pero tampoco se puede tomar como una verdad indiscutible. «Ahora mismo hay mucho infectados asintomáticos y eso no se detecta». Precisamente, el Imperial College explica en su artículo que los cálculos han sido difíciles porque existe una importante proporción de contagios que no están siendo detectados por los servicios sanitarios: «La mayoría de los países hasta el momento solo tienen capacidad de hacer test a una proporción pequeña de casos sospechosos y los test se reservan para pacientes graves o para grupos de riesgo», matizan.

Nieto Roig cree que en algún momento sería interesante hacer una análisis aleatorio a la población, lo que permitiría tener una estimación más aproximada de tasas de contagio y casos asintomáticos. Y pide también prudencia con esa estimación de vidas salvadas. «Si se hubiesen tomado las medidas antes, o se implantasen otras medidas, ¿tendríamos menos muertos? Eso no se puede saber».

El estudio del Imperial College utiliza el número de infecciones, el número de muertes y la tasa de contagio,el conocido como número R. Si el número es superior a uno, seguirán aumentando los contagios. Si está por debajo de uno, se reducen. Además, los investigadores resaltan que utilizan un modelo homogéneo para los once países analizados (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia, Suíza y el Reino Unido) sin tener en cuenta sus particularidades.

Aunque deben recibirse con mucha cautela, es importante tener todo tipo de estimaciones, recuerda Juan Nieto, «sobre todo para saber cuántos van a estar hospitalizados y sobre todo cuántos van a estar en la uci, porque hay un número limitado de camas» y aunque Galicia de momento parece que está dentro de unos límites razonables, otras comunidades están ya sobrepasando su capacidad de atención. Ahora que ya ha evolucionado la cifra de fallecimientos es útil, porque es un porcentaje de los hospitalizados, y eso puede dar una idea de cómo avanza la epidemia. Pero de nuevo, cautela, porque el número de víctimas mortales tampoco es definitivo, porque depende qué causa de la muerte se atribuya, especialmente en aquellos pacientes con patologías previas.