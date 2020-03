0

La Voz de Galicia Lucía Rodríguez Peña

La Voz / Lugo 31/03/2020 14:00 h

Camisetas viejas, sábanas, todo aquello que sea 100% algodón es susceptible de ser reconvertido en una mascarilla para aislar de posibles contagios a sanitarios y pacientes. Siete amigas detectaron la ingente demanda de equipos de protección y se pusieron manos a la obra. Una de ellas ha cosido en solo dos días 200, que ya han sido enviadas a un centro. Sin embargo, empiezan a quedarse sin material con el que trabajar y por eso lanzan un llamamiento a quienes puedan donar: "Recibimos muchas peticiones, pero nos cuesta mucho conseguir material".

Tres amigas lucenses y cuatro coruñesas, con perfiles profesionales vinculados al sector textil, del diseño y de la ilustración, decidieron crear Emprendedores Solidarios 2020 en la red social Instagram para coordinar la respuesta a la elevada demanda de dispositivos de protección que una de ellas había empezado a recibir a través de su cuenta.

"Si hace un mes me hubieran dicho que sería necesario crear esta red para abastecer a sanitarios y residencias no me lo creería", asegura Cristina Lorenzo, una de las patas lucenses de esta iniciativa, que emplea telas que le sobraron de haber confeccionado antes ropa para su hija. Para las mascarillas y también para las batas sanitarias "valdrían camisetas viejas, sábanas, 100% algodón o material impermeable", señala Lorenzo, que precisa: "Sabemos que no es tela sanitaria, homologada, por eso en cada envío damos instrucciones para que sepan cómo esterilizarla". Además, recuerda que son necesarias las gomas elásticas, que también escasean. En ese sentido, indica que "hay muchas empresas que desearían donar, pero no saben cómo hacerlo, nosotros les damos la solución".

Correo al que enviar las solicitudes: emprendedoresolidarios2020@gmail.com

En su caso en concreto, diseña unas mascarillas especiales para los sanitarios con "un bolsillo" en el que pueden meter "un filtro interior", donde colocar "pañuelos, toallitas secas y hasta filtros de café".

Trabajadores de centros de salud y residencias se han puesto en contacto con ellas para solicitarles el envío de material, que hacen a través de Correos. De todas formas, estudian la posibilidad de pedirle colaboración a la Policía para que sean sus agentes los que entreguen los pedidos en los distintos destinos.

Además de un incremento de la demanda, este grupo de chicas ha experimentado también un aumento de la ayuda y en este momento cuentan con colaboradoras que replican su trabajo en Madrid. Allí, por ejemplo, dos mujeres mayores se han unido a la iniciativa y cosen desde sus casas.

Los siete cerebros de Emprendedores Solidarios 2020

Chus Muñoz (@chusmunoz), artesana y diseñadora.

Mercedes Veites (@mercedes_veites), diseñadora.

Cuca Olveira (@cucaolveira), influencer y empresaria.

Marina Sánchez (@marii9602), pintora e ilustradora.

Natalia Alcayde (@nataliaalcayde), influencer

Cristina Lorenzo (@criis.lorenzo), influencer

Mercedes (@lumecu_), diseñadora de trajes tradicionales.