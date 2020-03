O PP acusa a Lara Méndez de «autobombo» a costa do coronavirus

0

31/03/2020 13:33 h

O Partido Popular de Lugo afirma que a alcaldesa de Lugo utiliza a crise do coronavirus para promocionarse asegurando que «as campañas de autobombo que protagoniza en solitario (tanto en medios de comunicación como nas redes sociais) a parte socialista do bigoberno de Lugo son esaxeradas». Nese senso, o voceiro popular, Ramón Carballo, pide explicacións a Lara Méndez polas axudas económicas anunciadas e «a súa efectividade real», en referencia aos cinco millóns de euros para paliar os efectos da crise sanitaria do coronavirus así como de como e cando vai a asumir o 30% do salario que deixen de cobrar os lucenses afectados por ERTES.

O popular lembrou que «hoxe acaba o mes e as axudas inmediatas que prometeu a alcaldesa de Lugo a familias, autónomos e empresas non sematerializan». A alcaldesa coma sempre «pon o carro antes dos bois e mentres aos lucenses lles chegan os recibos, as cuotas … non aparecen as axudas, nin se sabe como, a quen e cando se materializarán».

Carballo pon en entredito algunhas das actuacións da alcaldesa acusándoa de banalizar un asunto tan grave criticando «a campaña de imaxe persoal que está protagonizando xa que resulta escandaloso que se lancen promesas sen concretar. Nestes momentos, máis que nunca, o que se espera dun político é seriedade e rigor», reflexiona o voceiro dos populares.

Por outra parte, os populares dan a benvida ao servizo extra que comezou a funcionar na Praza e no Mercado lamentando que «tivera que vir a crise do coronavirus para poñelo en marcha e que coma sempre o goberno de Lugo non estivese preparado e se dese conta tarde da necesidade deste servizo a domicilio, tan necesario para revitalizar a este comercio de proximide e de calidade». Carballo reclamou que «non sexa algo transitorio e rudimentario e que se establezan as canles necesarias para mantelo e profesionalizalo unha vez remate esta crise sanitaria».