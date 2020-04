«Loitamos contra o mar, sen medios para evitar o contaxio, e o peixe vai tirado»

0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 01/04/2020 05:00 h

Después de dos semanas de cuarentena por causa del coranavirus, muchos miembros del sector pesquero están a punto de arrojar la toalla.

«Temos que loitar contra os golpes de mar, como fixemos estes últimos días con mal tempo. E non temos medios, nin as condicións, para evitar o contaxio do virus, e cando chegamos ás lonxas o peixe vai tirado». É unha situación de risco e económica que algúns de nós xa non podemos soportar». indicó Juan Campaña Carril, armador, patrón y marinero del Playa de Traba, un pesquero de bajura con base en Camariñas, pero que opera desde la dársena coruñesa.

Indicó este profesional, que además de poner en riesgo su salud, lo que recauda en lonja «non nos está dando par os gastos comúns: Seguridade Social, seguro do barco, combustible, carnada... é imposible aguantar», subrayó.

Juan, y sus cuatro tripulantes, son conscientes de que forman parte del grupo de empresas que el Gobierno consideró esenciales para el mantenimiento de las funciones sociales básicas o de la salud. «Pero o que non podemos continuar sacrificándonos, poñer as nosas vidas en perigo, sen ningún dereito para acollernos ás medidas de seguridade e económicas do Goberno e a non gañar para os nosos gastos», subrayó Campaña Carril.

El armador del Playa de Traba explicó cuáles son las condiciones de trabajo a bordo de su pesquero, de 16 metros de eslora. Asegura que desde que salen del puerto y hasta su regreso pasan «unhas 9 ou 10 horas no mar». Que durante todo este tiempo no pueden guardar en ningún momento las medidas de prevención y control para evitar el COVID-19.

«O mar desfainos as máscaras»

«Non nos é posible manter a distancia social», de entre 1,5 y 2 metros entre los tripulantes. El patrón lo explica: «Como facemos cada vez que imos largando o aparello, que facemos falta todos, e todos xuntos; ou cando poñemos man á boia e levantar as artes. Cal é a solución para que cando seleccionamos as capturas manteñámonos afastados?», apunto este patrón de Camariñas.

Juan vuelve a hacerse otra pregunta, y lo hace «tamén en nome dos meus mariñeiros». Los expertos aseguran que el virus se transmite, en general, por vía respiratoria a través de las gotas que producen los portadores cuando tosen, estornudan o hablan, por ello muchas personas llevan marcarillas. «Pero que máscaras entrégolle á miña xente?: de papel; a humidade do mar desfaias; pantallas de plastico, embázanse ao momento e non lles deixa ver, polo que son un perigo no mar», aseguró este lobo de mar.

El transporte, otro problema añadido para los marineros y para llevar las capturas a la lonja

Juan Campaña Carril es el armador, patron y marinero del pesquero de bajura Playa de Traba, Ayer se encontraba en la dársena de Oza haciendo trabajos de mantenimiento al barco «aproveitando que fai moi mal tempo» dijo.

Este profesional del mar no solamente se quejó de que no tienen ni medios ni condiciones a bordo del barco para evitar el contagio del coronavirus, ni de las dificultades económicas para continuar faenando. Campaña Carril también se refirió a las dificultades que entrañan las medidas adoptadas en cuanto a la movilidad: «Somos cinco persoas e cada vez que vimos á dársena para saír a faenar, para levar o peixe á lonxa, ou para irnos a descansar necesitamos tres coches», se quejó. «E todo iso porque soamente poden ir dous en cada coche de seis prazas, ou tres se é un con capacidade para nove», indicó.

Ayudas

Juan Campaña también exige ayudas. Considera que mientras duren estas restricciones «non se nos cobre os impostos, sobre todo a Seguridade Social ou o seguro do barco». Si no reciben este apoyo, «teremos que botar ós tripulantes», indicó.