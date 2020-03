La Diputación ofrece cambiar de fecha las reservas para los viajes cancelados en catamarán

0

Monforte / La Voz 31/03/2020 19:28 h

La alerta sanitaria por el coronavirus tuvo como consecuencia un verdadero aluvión de suspensiones. El inicio de la temporada de rutas fluviales en la Ribeira Sacra, previsto para este fin de semana, también tendrá que esperar tiempos mejores. En el caso de los catamaranes de la Diputación de Lugo, las personas que hayan realizado reservas para los recorridos por el Sil y el Miño podrán solicitar la devolución del importe de los billetes. La otra opción es solicitar un cambio de fecha para la reserva.

La Diputación de Lugo contactó con los titulares de los billetes para ofrecerles estas dos alternativas ante la imposibilidad de poner en marcha los catamaranes al menos temporalmente. Los compradores que lo prefieran podrán mantener la reserva «á espera de fixar unha nova data» para los viajes. En caso contrario, podrán solicitar la devolución de las cantidades que abonaron por los billetes.

«Estanse mandando correos electrónicos ás persoas que se rexistraron a través do portal web para comunicarlles a suspensión e darlles a liberdade de escoller entre a devolución do importe ou o cambio de data», señala Pilar García Porto, diputada responsable de las áreas de Promoción do Territorio e Turismo.

García Porto agradece a las personas que efectuaron reservas en las rutas fluviales en catamarán por la Ribeira Sacra «a súa confianza», y aguarda que «pronto poidan acompañarnos e gozar da provincia de Lugo e das súas múltiples ofertas de lecer». Las consultas relacionadas con las rutas en catamarán se atienden a través del teléfono 982 260 196, de siete y media de la mañana a dos y media de la tarde.