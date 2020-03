Diez casos positivos de coronavirus, entre residentes y trabajadores, en el geriátrico de Foz

0

Desde la Consellería de Política Social confirmaron este martes a mediodía que en la residencia pública de Foz se contabilizan diez casos positivos de coronavirus. Hay tres residentes-usuarios y siete trabajadores que han dado positivo en los tests realizados. Estos datos, según explican desde la consellería, se corresponden con los contabilizados anoche, a última hora. Cabe recordar que tras registrarse el primer positivo de COVID-19 en un trabajador de ese centro, desde el Concello de Foz se instó a la Xunta a agilizar los procesos y a realizar las pruebas para descartar nuevos contagios y para evitar riesgos. El alcalde focense, Francisco Cajoto, manifestaba su preocupación esta mañana de martes: “Son momentos complicados, especialmente para as familias, que non poden estar xunto dos seus por precaución e para evitar contaxios. Púxenme en contacto con todas as autoridades sanitarias e de responsabilidade ante a posibilidade de que o número de contaxios sexa maior. Despois dun negativo, do que tiñamos coñecemento o luns pola mañá, confirmáronse novos positivos na tarde noite de onte, polo que estamos moi pendentes da evolución e dos protocolos a seguir, que nos deben facilitar o Sergas e a Consellería de Sanidade”.