El CHUO abre una unidad de cuidados intermedios respiratorios

Ourense 31/03/2020

El servicio de Neumología del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco pone en marcha este miércoles una Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios en el CHUO. Ubicada en la cuarta planta sur del edificio de hospitalización, está dotada con seis camas con monitorización cardiorespiratoria y ventilación no invasiva. Permitirá atender a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que tengan patologías respiratorias crónicas o agudas. «A súa posta en marcha no actual contexto permitirá limitar o ingreso en UCI de pacientes que poidan beneficiarse de soporte respiratorio non invasivo», explican desde el área sanitaria. Es un punto intermedio entre la UCI y la hospitalización en planta, abriéndose la posibilidad de que la UCI pueda dar el alta a pacientes que superaron la fase más aguda de la enfermedad, pero que todavía requieren cuidados médicos o de enfermería especializados. «O perfil de paciente que esperan atender na UMIR de Ourense son persoas con insuficiencia respiratoria aguda, ou crónica descompensada, que precise soporte ventilatorio pero con situación hemodinámica estable; aqueles que non precisen soporte respiratorio pero si unha monitoraxe n non invasiva como paso previo á planta, pacientes procedentes de UCI ou REA que tras estabilizarse aínda requiran soporte ventilatorio, e hemotipsie sen inestabilidade hemodinámica nin fallo respiratorio grave», añaden desde el área sanitaria.

La puesta en marcha de esta nueva unidad estaba prevista desde hace meses, y los plazos se mantuvieron pese a la pandemia del coronavirus porque supondrá una alternativa a las unidades de críticos, en estos momentos centradas en la atención a los pacientes graves por complicaciones del COVID-19. La nueva unidad también se podrá usar para atender a estos pacientes, como paso intermedio desde el alta en la UCI hasta pasar a planta.