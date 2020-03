Sanidade controla la distribución de cloroquina para asegurar su disponibilidad contra el COVID-19

Su mujer también las ingirió, pero logró sobrevivir. Aseguró que se fiaron de las recomendaciones del presidente

Un hombre del área de Phoenix, en EE. UU. murió y su esposa acabó en estado crítico después de que ambos tomaran fosfato de cloroquina a través de unas pastillas para limpiar las peceras que tenían en casa. La cloroquina es un compuesto que también se encuentra en un medicamento contra la malaria promocionado por Donald Trump como tratamiento para COVID-19-19 y utilizado en algunos países para su tratamiento.

Medios americanos aseguraron que ambos miembros de la pareja, de 60 años, se pusieron mal a la media hora de ingerir el aditivo. Aunque fueron trasladados al hospital, el hombre no pudo ser reanimado y falleció. La mujer, sin embargo, sí que pudo vomitar gran parte del químico y no murió. «Nos fiamos de que Trump decía que era básicamente una cura», dijo la mujer a NBC. Ahora, sin embargo, ha aprendido la lección y aconseja a quienes se encuentren mal: «No tomen nada. No se crean nada de lo que dice el presidente y su gente. Llamen a su médico».

