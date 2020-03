Sanidad no descarta mover pacientes entre comunidades por la saturación de las ucis

0

30/03/2020 16:58 h

El Ministerio de Sanidad no descarta que en las próximas semanas pueda darse un movimiento de pacientes entre comunidades debido a la saturación que sufren algunas ucis. El ministro, Salvador Illa, que ha negado que actualmente se estén trasladando pacientes de una comunidad a otra, ha asegurado que el Gobierno no descarta «ninguna medida» y que hará lo «más conveniente» para los afectados por el nuevo coronavirus.

Las declaraciones de Illa se producen poco después de que la jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, comentase que, en efecto, el Ministerio de Sanidad estaba empezando a barajar dicha posibilidad.

«Se está haciendo un esfuerzo de solidaridad importante entre las comunidades autónomas, pero no ha habido traslado de pacientes, sino que se han trasladado distintas unidades de material y de suministro a lugares donde más se necesitan. Por tanto, no ha habido otra medida, aunque no descartamos nada», apostilló.

Madrid descarta por el momento los traslados

La Comunidad de Madrid, una de las más sacudidas por la crisis del coronavirus, también ha descartado por el momento el traspaso de pacientes. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, lo ha afirmado este lunes dado que la Comunidad «está dando abasto» para atender a la demanda, si bien ha apuntado que «hay que tener todos los escenarios en mente».

«A día de hoy, con los recursos que tenemos en la Comunidad de Madrid estamos dando abasto, y estamos siendo capaces de atender a las personas que lo necesitan (...) abriendo nuevas y nuevas UCI; todavía, hoy por hoy, el sistema de la Comunidad de Madrid permite poder seguir albergando personas»,declaró Aguado.

Aún así, Aguado ha querido advertir de que «si la curva (de contagio) sigue subiendo», se contemplarán «otros escenarios», y en cada caso «será Sanidad la que decida» si procede «llevar pacientes a otros lugares» o tomar otras medidas.

«La realidad en la Comunidad de Madrid es que estamos siendo capaces de reconvertirnos a una velocidad verdaderamente asombrosa», insistió, aunque también quiso señalar que, aunque la tensión asistencial sea «brutal», el sistema «se está reinventando gracias al esfuerzo de miles de personas».

Contratar médicos de otros países, una opción

En la misma línea de solidaridad, el ministro de Sanidad ha querido agradecer el ofrecimiento de otros países de mandar profesionales médicos a España, pero ha asegurado este lunes que de momento no se ha «activado» el ofrecimiento de médicos de otros países de venir a España para atender a los pacientes de coronavirus, aunque también ha querido señalar que «si hiciera falta» lo haría.

«Agradecemos los ofrecimientos que se han hecho por parte de otros países, de momento no los hemos activado, si hiciera falta lo haríamos», ha dicho el ministro.

En la rueda de prensa conjunta con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa ha recordado que hasta ahora «se han activado muchos recursos sanitarios de España» como personal médico jubilado o aquellos que han aprobado el MIR pero no han obtenido plaza.