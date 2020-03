Roban un cuadro de Van Gogh en un museo holandés cerrado por coronavirus

0

Redacción 30/03/2020 17:34 h

Puede que las medidas de confinamiento establecidas para frenar el avance del coronavirus estén suponiendo un duro mazazo a la actividad delictiva, pero los ladrones de guante blanco están hechos de otra pasta. Prueba de ello ha sido el increíble robo que ha tenido lugar esta madrugada en los Países Bajos. Bajo el amparo de la noche, un cuadro de Van Gogh fue sustraído de un museo holandés mientras estaba cerrado temporalmente por la cuarentena decretada.

Se trata de la obra Spring Garden -Jardín de primavera-, que desapareció del Museo Singer en la ciudad de Laren. El director de la pinacoteca, Jan Rudolph de Lorm, detalló que los delincuentes accedieron al interior de las instalaciones forzando y rompiendo la puerta exterior, fabricada en vidrio, para llevarse el cuadro. No obstante, el responsable del Museo Singer no aclaró si el robo podría afectar a otros fondos. Además, se da la casualidad de que la pintura robada no pertenecía a dicha institución, sino que era un préstamo del Museo Groninger.

Lo cierto es que a pesar de que la alarma funcionó, a la llegada de las fuerzas del orden no había nadie en la pinacoteca de Laren, ni en sus cercanías. «Estoy conmocionado e increíblemente enfadado. Es un golpe para el Museo Groninger, para el Museo Singer de Laren y para todos nosotros. El arte está ahí para ser disfrutado y compartido por todos nosotros», declaró Jan Rudolph de Lorm. Las autoridades ya han abierto una investigación de la que está al cargo un equipo conformado por forenses, detectives y expertos en casos de obras de arte robadas que no tiene otro objetivo que el de recuperar el cuadro y devolverlo a la pared donde debe estar.

Un cuadro valioso

A pesar de que no ha trascendido el valor exacto de Spring Garden, este lienzo ha sido calificado de «valioso» por el director del museo que fue objeto del robo. Pintado por Vincent Van Gogh en la primavera de 1885, retrata la estampa del jardín de la casa parroquial de Nuenen, donde el padre del artista ejercía como pastor. Allí vivió entre 1883 y 1885 y, en la correspondencia del autor de Noche estrellada, este refleja que simbolizaba para él un lugar de paz e inspiración.