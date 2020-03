El profesorado del Condesa Fenosa de O Barco publica un vídeo de ánimo para sus alumnos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

O Barco 31/03/2020 18:15 h

El profesorado del CEIP Plurilingüe Condesa Fenosa de O Barco ha creado un vídeo de ánimo para todo el alumnado del centro.

«Estamos moi orgullosos do exemplar que está sendo o confinamento de todos os nenos do Barco e, en especial, do noso alumnado», dicen desde el centro. Con él buscan «que nos sintan preto; porque somos un equipo que unido, pero cadaquén dende o seu fogar, vai parar o coronavirus».

Han publicado el vídeo en la web del centro y también en Youtube.