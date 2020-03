Pontón: «Hai que liberar as peaxes, é o momento de que as concesionarias compensen a Galicia»

Hai que liberar as peaxes, é o momento de que as concesionarias compensen a Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

30/03/2020 13:51 h

La líder del BNG, Ana Pontón, reunió este lunes a la ejecutiva nacional de su formación a través de videoconferencia para analizar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y poner sobre la mesa varias propuestas tanto en el ámbito sociosanitario como en el económico. «Que se liberen de peaxes de todas as autoestradas mentras dure o estado de alarma», demandó la dirigente nacionalista, que también demandó de la Xunta más esfuerzos para adquirir material de protección frente al virus y plan de choque para detener los contagios en las residencias de mayores.

Pontón llamó al Gobierno gallego a poner fina a toda la burocracia para tramitar las ayudas sociales o económicas derivadas del confinamiento y el cese de actividad, a la vez que exigió que la banca, recatada con 60.000 millones de euros de fondos públicos, se implique en las soluciones, junto con las firmas que gestionan las autopistas. «Non é o momento para compensar ás concesionarias, senón para que as concesionarias compensen a Galicia», subrayó la portavoz nacional del Bloque al reclamar la supresión de los peajes, tanto de las autopistas del Estado como de las de titularidad autonómicas, al menos mientras dure el estado de alarma. «É indecente», prosiguió Pontón, que las concesionarias reclamen compensaciones por la caída del tráfico y quieran «facer caixa» en medio de una pandemia.

Respecto al cierre de las actividades económicas que no se consideran esenciales, la dirigente nacionalista recordó que llevan tiempo pidiendo una medida de este calado, aunque dijo ser consciente de que «provoca certas distorsións». Valoró también que la centralización en la toma de decisiones no está resolviendo los problemas, al menos no desde el punto de vista de la dotación de material. Por eso considera que «necesitamos respostas propias» y que la Xunta recupere capacidad de autogobierno para poder dar una respuesta más eficaz a esta crise.