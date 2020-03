Isabel Torres, una de las actrices de «Veneno» confiesa que padece cáncer de pulmón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 30/03/2020 17:17 h

Isabel Torres, actriz que interpreta a La Veneno en su última etapa de la vida dentro de la serie creada por Los Javis, ha anunciado este lunes que padece cáncer de pulmón con metástasis en los huesos y que será intervenida el próximo 2 de abril. Tras la avalancha de felicitaciones y mensajes de apoyo por su gran interpretación en Veneno, serie sobre la vida de la actriz Cristina Ortiz estrenada este 29 de marzo en Atresplayer Premium, la actriz canaria Isabel Torres ha acudido a sus redes sociales para explicar la delicada situación a la que hace frente estos días.

«No he podido contestar a todo el mundo porque ayer fue una avalancha tan inmensa de mensajes, de audios y de llamadas. Se me ha ocurrido hacer este video porque la situación que yo tengo ahora de salud es muy complicada. Para los que me conocen, saben que tengo un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos y me está dando mucho dolor y muchos problemas», ha explicado la actriz, visiblemente emocionada, en un video de Instagram.

Al anuncio de su enfermedad, la canaria, quien explicó hace unos días que tuvo que engordar 20 kilos para interpretar a La Veneno, ha sumado su agradecimiento a todos los mensajes y felicitaciones y ha explicado que dejará las redes sociales por un tiempo para descansar y poder ser intervenida este jueves 29 de abril: «El motivo de este mensaje es para decirles que me voy a desconectar unos días porque, si no, Veneno va a poder conmigo, y tengo que cuidar a Isabel».

«Mi cuerpo no está ahora como para poder hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida. Ahora de lo único que tengo que preocuparme es de poder salir adelante para poder disfrutarlo», ha reconocido entre lágrimas la actriz.

Veneno, la ficción producida por Atresmedia Studios en colaboración con Suma Latina y con la producción asociada de Apache Films, emitió este domingo 29 de marzo su primer capítulo como prólogo de una historia que tendrá que esperar para ser emitida al completo hasta que el rodaje del resto de capítulos, parado por la crisis del coronavirus, pueda llevarse a cabo.