Irán culpa a Estados Unidos de la «catástrofe humanitaria» que vive por el coronavirus

30/03/2020 18:11 h

Máxima tensión entre Irán y Estados Unidos a causa del coronavirus. El gobierno iraní acusa de «terrorismo médico» a Washington por sus sanciones económicas, que están provocando una «catástrofe humanitaria» en el país de Oriente Próximo más afectado por la pandemia sanitaria.

Denuncia el ministro de Exteriores iraní, ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, en un artículo publicado en el diario ruso Kommersant y en declaraciones a los medios iraníes, que el bloqueo por parte de los estadounidenses «daña» las exportaciones del país y hace que cuente «con menos recursos de inversión», lo que impide el acceso a medicamentos y equipamientos médico.

En esta línea, sostiene que la campaña de máxima presión que impulsa la administración de Trump ha llevado a bancos internacionales a no hacer tratos con Irán y a compañías farmacéuticas a no vender material a Teherán, lo que perjudica los esfuerzos del país para hacer frente a la pandemia. «A pesar de que Irán es un país que tiene ricas reservas de fósiles, incluido petróleo y gas, no tiene, gracias a las sanciones de Estados Unidos, las fuentes de financiación necesarias para dar ayuda a la población que sufre el coronavirus», agrega.

Y así el número de positivos sigue creciendo. Las autoridades sanitarias iraníes, tras anunciar que disponen de un nuevo test rápido que permitirá confirma si una persona está contagiada en tres horas, confirmaban este lunes que, en las últimas 24 horas, se produjeron 117 fallecimientos por COVID-19, lo que eleva el total a 2.757, mientras que el número de contagiados se elevaba hasta los 41.495.

Por ello, Zarif ha ido un paso más allá,definiendo la postura de la administración estadounidense como «un crimen contra la Humanidad». «La combinación de las sanciones y el coronavirus es un enemigo más peligroso y una enfermedad más temible», ha concluido, tras solicitar la mediación de la comunidad internacional para «detener el terrorismo económico, médico y de medicinas» por parte de Estados Unidos.