Ion Aramendi: «Queremos dar un mensaje de optimismo, todo esto va pasar»

La Voz de Galicia Julián Alía

Madrid / Colpisa 31/03/2020 05:00 h

Ion Aramendi (San Sebastián, 43 años) ha tenido que aparcar El cazador hasta que la situación causada por el coronavirus lo permita, pero no ha dejado de lado la televisión. El presentador vasco, que había fichado por TVE para presentar el concurso, conduce ahora desde su salón Todos en casa, el formato que emite esta noche a partir de las 22.00 horas La 1 y que derrocha optimismo en tiempos duros.

-¿Cómo surgió este nuevo programa?

-Estamos todos viviendo una situación dramática, pero la gran mayoría de nosotros la estamos pasando confinados en casa. Lo que queremos es ser un medio eficiente de conexión entre los que estamos viviendo esta misma experiencia, para apoyarnos, acompañarnos, y ver cómo lo llevamos en diferentes partes de España. Queremos dar un mensaje de optimismo, de que todo esto va a pasar.

-¿Se hubiese imaginado hace unos meses que ahora estaría presentando un programa desde el salón de su casa?

-¡Buah! Ni de lejos lo hubiera imaginado. Y hace unas semanas tampoco. Me dicen que voy a grabar desde casa montando yo el plató con mi mujer, y con mis hijos por el medio, porque no los puedo atar a ningún sitio (risas), y no me lo habría creído. Nunca pensé que estaríamos en una situación así a nivel mundial.

-¿Cómo lo está llevando?

-Diría que bien. Hay algunos que somos afortunados. Yo tengo a mi mujer y a mis dos hijos conmigo. Puedo verlos todos los días y abrazarlos, aunque no pueda hacerlo con otra parte de mi familia. Me siento un privilegiado por poder vivir este momento con ellos. Somos un equipo, y no hay medias tintas. Estamos todos implicados. En tiempos como estos, no me puedo quejar. Incluso estoy pudiendo hacer tele, aunque sea desde mi casa, que es lo que más me gusta.

-¿Echa de menos «El cazador»?

-Echo mucho de menos El cazador. Teníamos planificada ya una grabación, pero se ha tenido que retrasar por la situación. Es un formato que me parece fantástico, con un equipo increíble, y al que me encantará volver en cuanto regrese la normalidad a nuestras vidas. Querría hacerlo durante mucho tiempo. Es una gozada.

-¿Y qué otras cosas de la vida añora también?

-Soy un animal social, y echo de menos el contacto con la gente. Está muy bien que estemos al tanto de cómo estamos, pero el contacto físico es otra cosa. Echo de menos el abrazo de un amigo, salir a la calle y tomarme una caña. lo que añora todo el mundo. Ni soy más ni menos especial que lo demás.

-Se rumorea que Roberto Leal será el presentador de «Pasapalabra» en Antena 3. ¿Se vería en «Operación Triunfo»?

-No soy quién puede decir eso. Yo me veo en muchísimas cosas, y me encantaría hacer infinidad de ellas. Formatos enormes y tan bonitos como OT son un sueño que cualquier presentador quiere cumplir, pero yo no soy de los que se plantea objetivos, ni mucho menos. OT es de Roberto Leal, que es amigo y compañero. Tiene un corazón enorme y, haga lo que haga, le deseo la mejor suerte del mundo. Lo que pase después, ni me lo planteo.

-¿Y hay algún formato en el que ni remotamente?

-Tampoco soy de los que reniega de cualquier tipo de televisión. Creo que todos los que trabajamos en este medio hacemos una labor espectacular, ya sea en la información, el entretenimiento, la ficción, o lo que sea. Yo me vería en todo tipo de formatos y con todo el amor del mundo. Lo que me gusta es comunicar y transmitir. Toda la televisión me fascina. Cualquier producto es defendible y superdigno.

-¿Eso incluye unas campanadas?

-¡Ostras! Para cualquiera en este medio es otro sueño. Es uno de los momentos más importantes del año. No es que me vea, pero siempre piensas: «Ojalá lo hiciera alguna vez en mi vida». Pero también pienso que hasta me daría pena, porque a mi padre le gusta mucho pasar la Nochevieja con sus hijos.