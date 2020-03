La Federación de Comercio pide auxilio al Concello de Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 31/03/2020 05:00 h

«Sabemos que ,aunque previamente la situación no era buena, esta pandemia no solo será sanitaria, si no que causará multitud de muertes profesionales y comerciales en nuestra ciudad, causando más paro, y sangrando a toda la sociedad ourensana». Así de claro es el escrito que la Federación de Comercio de Ourense ha registrado en el Ayuntamiento.

El sector reclama rebajas o incluso la anulación temporal de tasas e impuestos municipales, tanto las específicas del sector así como otras como la de basura. Hacen especial hincapié en la necesidad de aplicar medidas en relación al IBI y reclaman facilidades para acceder a financiación y subvenciones para pagar los gastos de autónomos. Estas medidas, según dicen, deben ser de aplicación urgente.

El comunicado de la Federación de Comercio defiende «la importancia de nuestro sector en la vida social de la ciudad, y como parte fundamental del tejido empresarial de Ourense, aglutinando miles de empleos y generando riqueza, prosperidad y bienestar».