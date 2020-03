La Diputación mantiene los contratos y volumen de facturación con las empresas de servicios

0

Lugo 30/03/2020 10:43 h

La Diputación de Lugo mantiene los contratos y el volumen de facturación con las empresas de servicios. El objetivo, según explicó el presidente provincial, José Tomé, es contribuir a que la «viabilidade empresarial» no se vea resentida y a que se mantengan los puestos de trabajo. Por este motivo, Tomé firmó un decreto que garantiza el mantenimiento de todos los contratos y volumen de facturación con las adjudicatarias de la prestación de servicios públicos a la Diputación, «malia a diminución da actividade producida nalgún caso debido ao estado de alarma polo coronavirus».

José Tomé destacó que el objetivo de esta nueva medida es contribuir a paliar el impacto económico del Covid-19 y mantener y proteger los puestos de trabajo, contribuyendo, «na medida das nosas posibilidades, a que a viabilidade das empresas que prestan estes servizos na Deputación non se vexa resentida nestes momentos tan difíciles. Poñemos todas as medidas ao noso alcance para que non recorran a despedimentos ou expedientes de regulación temporal de emprego», añadió. También considera que, además de ser una apuesta decidida por mantener el empleo, es también una forma de «inxectar liquidez e asegurar a calidade dos servizos destas empresas que teñen contratos coa Deputación de Lugo».

La Diputación mantiene en las mismas condiciones de facturación que antes de la crisis los contratos para la prestación de servicios en los centros de atención a mayores, vigilancia de dependencias provinciales, teleasistencia o limpieza de edificios provinciales, entre otros.

La firma de este decreto, según explican desde el organismo provincial, se suma a otras medidas de carácter social y económico adoptadas por la Diputación para paliar el impacto de esta crisis, como la de adaptar el Plan Único 2020 para que los concellos de la provincia puedan disponer de mayores recursos económicos frente al Covid-19; priorizar el pago a proveedores para inyectar liquidez en las empresas, o la de reforzar el servicio de teleasistencia domiciliaria para facilitar información y recomendaciones a los más de 1.300 usuarios y usuarias.