Las cuidadoras del Hogar de San José reciben material de protección municipal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

30/03/2020 12:00 h

El Ayuntamiento de Monforte hizo entrega de diverso material de protección al personal del asilo Hogar de San José. El personal del centro geriátrico recibió este sábado cien mascarillas, doscientas toallitas de solución hidro-alcohólica, cuatro botes de litro y medio de gel hidro-alcohólico, nueve gafas de protección reutilizables, diez buzos y tres cajas de guantes de cien unidades.

La entrega se lleva a cabo, según señala el Ayuntamiento, en respuesta a las carencias de material de protección a las que se enfrentan las cuidadoras. «Un dos colectivos máis esquecidos durante a pandemia do Covid-19 é o que afecta tanto ó persoal coidador coma ós residentes dos centros xeriátricos e de anciáns», detalla el comunicado municipal que informa de ese reparto.

El material que recibió el Hogar de San José forma parte de una partida adquirida por el Ayuntamiento de Monforte durante los primeros días de la alerta sanitaria por el coronavirus. La compra se llevó a cabo, según indic el comunicado municipal, «en previsión de que colectivos coma este puideran necesitalo ó longo dunha crise que se prolonga no tempo e para a que é necesario contar en todo momento con medidas de protección, a fin de evitar ó máximo posible o espallamento do virus e as mortes por el propiciadas».

El alcalde, José Tomé, manifestó que el equipo de gobierno «traballa a diario para detectar as posibles necesidades dos diferentes colectivos da cidade, especialmente os máis desfavorecidos e con dispoñibilidade de menos recursos». Tomé asegura que contarán con la ayuda del Ayuntamiento para «combater de xeito máis eficaz a expansión do Covid-19».