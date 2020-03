Casado dice que el PP no apoyará los últimos decretos del Gobierno si no se modifican

0

La Voz de Galicia La Voz

30/03/2020 15:24 h

Las aguas mansas han pasado a mejor vida. Pablo Casado no se había mostrado hasta el día de hoy tan duro con las medidas del Gobierno desde que comenzó la crisis del coronavirus. Del «Sánchez no está solo» y del «tiempo habrá de dirimir responsabilidades», el líder del PP ha pasado a una postura de confrontación total. Esta mañana de lunes afirmaba que su partido no apoyará los dos últimos reales decretos ley aprobados sobre el mantenimiento del empleo y el cese de actividades no esenciales si no se modifican, y ha reprochado al Ejecutivo sus «mentiras» a este respecto.

En una rueda de prensa telemática, tras la entrada en vigor de la paralización decretada por el Gobierno de las actividades no esenciales ante la epidemia del coronavirus, ha dicho que, si el Ejecutivo plantea «decretos sin anunciar como un trágala», el PP no podrá seguir «remando en la misma dirección hacia una cascada». Por eso, ha reclamado al Sánchez y su equipo que el coste de las medidas económicas no recaiga en las empresas y que actúe «sin agendas ideológicas radicales» a la hora de adoptar medidas, en referencia a la influencia que cree que tiene Unidas Podemos en las decisiones del Ejecutivo ante la pandemia del coronavirus.

Además, Casado, también ha tenido reproches para la gestión sanitaria, después de la polémica suscitada por las miles de pruebas llegadas de China que no cumplían con los estándares de calidad. Señaló el líder popular que cuanto más se tarde en hacer test masivos para detectar el coronavirus, más difícil será derrotar esta pamdemia. «Por favor, que los test lleguen ya de forma masiva y de proveedores acreditados y, si es posible también, que se nos de cuenta de quién es el proveedor de este error tan grave».