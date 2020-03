El alcalde de O Barco critica que «bastantes donos de cans» aprovechan la cuarentena para no recoger sus cacas

0

O Barco 31/03/2020 18:41 h

En estos días está saliendo lo mejor de mucha gente, aunque hay algunos que aprovechan la situación para mostrar su peor cara. Así lo han constatado en el Concello de O Barco, donde «bastantes donos de cans», dice el alcalde, Alfredo García, aprovechan la poca afluencia de personas en la vía pública para dejar sin recoger las cacas de sus perros. Y no solo eso, también hay muchos que tiran al suelo los guantes después de hacer la compra.

«É preciso que a veciñanza cumpra coas súas obrigas neste senso, porque se non logramos ter unha certa disciplina cidadana neste sentido, non conseguiremos o obxectivo que temos todos, e que é acabar cos contaxios do Covid», dice García. Tacha la conducta de esta gente de absolutamente irresponsable por la necesidad de evitar contagios entre la población. «Mentres os donos dos cans son, agora mesmo, uns privilexiados que poden saír á rúa varias veces ao día para que as súas mascotas poidan facer as súas necesidades, os empregados dos servizos de limpeza, obrigados a traballar porque son de primeira necesidade, teñen que retirar grandes cantidades de excrementos de cans. E o resto dos veciños que deben traballar e saír de forma obrigada teñen que soportar a falta de responsabilidade de algúns donos de cans», añaden desde el gobierno local a través de un comunicado.