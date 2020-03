Con las nuevas medidas de confinamiento, ¿podremos seguir comprando online o enviando paquetes?

Según el texto aprobado por el Gobierno, y pendiente de publicación en el BOE, hasta el 9 de abril los trabajadores de sectores «no esenciales» tendrán que permanecer en casa. Detallamos qué profesionales continuarán desplazándose a su centro laboral

El Gobierno endurece las medidas de confinamiento para evitar que el coronavirus se siga propagando de forma masiva, tal y como anunció Pedro Sánchez. El Ejecutivo entiende que las pautas adoptadas hasta ahora no son suficientes, y a pesar de haber rechazado hace cuatro días en el Congreso la paralización de todos los sectores no esenciales en la lucha contra la pandemia, los últimos datos que ha puesto Sanidad sobre la mesa han obligado al presidente a dar un giro y apostar por el apagón. «Resulta necesario reforzar dichas limitaciones», recoge el borrador del Real Decreto aprobado este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario, y los trabajadores «que prestan servicios en empresas que no desarrollan actividades que sean esenciales» deberán permanecer en sus casas y disfrutarán de un «permiso retribuido recuperable».

