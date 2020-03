El Concello de Ferrol paraliza todas las obras no esenciales

0

El Concello de Ferrol anunció la paralización de todas las obras y servicios no esenciales dependientes de la administración local, después del anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno. El alcalde, Ángel Mato, ordenaba ya por la tarde que se les empezase a comunicar a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento que paralicen toda actividad que no sea considerada esencial. La suspensión afectará a los trabajos dependientes de las concejalías de Obras e Servizos y de Urbanismo, entre ellos, a la remodelación de la plaza de Armas o la construcción del aparcamiento disuasorio de Canido. «Tal e como manifestei nos últimos días, o goberno local non vai esperar nin un minuto para paralizar as obras que dependan do Concello se é necesario», señaló el regidor. Y a la espera de la concreción que se extraiga del Consejo de Ministros de hoy, «xa estamos a prepararnos para cumprir coas medidas que se nos indiquen», añadió. «Chegou o momento de dar un paso máis, por doloroso que sexa, nesta loita de todos contra o coronavirus», expresó, recordando que su intención durante los últimos quince días fue mantener a los trabajadores en activo mientras fue posible y así lo indicasen las autoridades sanitarias. Mato se refirió también a medidas de carácter interno que va a adoptar el Concello en las próximas tres semanas, como restringir aún más la presencia de personal en las instalaciones municipales para evitar desplazamientos.