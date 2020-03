Pauliña y Quique reivindican o «Agardarei» de Luis Emilio Batallán para resistir ante o virus

0

La Voz de Galicia

Cambados 29/03/2020

«"Resistiré" [Dúo Dinámico] está moi ben, pero nós reivindicamos como o himno galego contra o coronavirus o "Agardarei" de Luis Emilio Batallán», explican. En consecuencia, Pauliña e Quique sairán este domingo (13 horas) á terraza da súa casa, no 73 da rúa Narciso Pérez de Cambados, e interpretarán este tema para os seus veciños do barrio de San Tomé. O resto do mundo poderá velos e escoitalos despois, en canto colguen a súa actuación nas redes socias.

Xa actuaron a semana pasada e volverán facelo cada domingo ata que remate o estado de alarma. É a súa contribución para facer este confinamento máis agradable aos seus seguidores e a todos os que gusten da música en galego.

Pauliña é ben coñecida no seu pobo. Non hai nin un mes presentou o seu novo disco, "A mal falada", no auditorio da Xuventude e deste traballo rescatará tres ou catro temas para facer un acústico con guitarra e voz. A súa parella, Quique Barreiro, aparte de ocuparse da parte técnica, tamén estará desta volta ante o micro para cantar o clásico de Batallán. Non é nada novo para el. Este mozo cambadés ponlle voz a Quilma, un grupo con base na Illa de Arousa que sacará ao mercado o seu primeiro disco, "Punto de partida", en canto o virus dea unha tregua.

Non se sabe cando volverán os bolos e os concertos, pero, mentres, Pauliña e Quique non van quedar calados. Os aplausos dos seus veciños a as seis mil visitas que acadaron en Internet a semana pasada son o seu principal aliciente, aínda que Quique chegue exhausto de traballar na asesoría e Pauliña se vexa na casa sen poder ir traballar e con 36 actuacións canceladas. Eles manteñen o entusiasmo. «E quero dicirlle aos meus compañeiros de gremio que non se desanimen, o verán vai ser complicado, pero sairemos desta», apunta Pauliña.