El Sergas deriva las urgencias del centro de salud sonense a los PAC de Noia y Ribeira

La Voz de Galicia A. Lorenzo

28/03/2020 10:55 h

La Consellería de Sanidade ha puesto en marcha un plan de reorganización de los servicios sanitarios con el objetivo de disminuir el riesgo de contagios por coronavirus, sobre todo en los centros de salud, que son las instalaciones a las que se acercan muchos de los pacientes contagiados y no en todas ellas se dispone de espacios aislados para poder atenderlos. Una de las últimas decisiones que se ha tomado dentro de este protocolo afecta al centro de salud de Porto do Son, que desde ayer, a las tres de la tarde, no dispone de servicio de urgencias.

Los vecinos del municipio que necesiten ser atendidos han sido desviados a otros consultorios, aunque siempre es preferible que previamente se pongan en contacto telefónico con el 061 para ver si se les puede atender por esta vía y así evitar desplazamientos innecesarios. En el caso de que se necesite una consulta presencial de urgencia, los residentes en las parroquias de Baroña y Miñortos deberán dirigirse al PAC de Noia y los de Queiruga y San Pedro e Muro al de Ribeira, aunque también se recomienda que llamen previamente al 981 842 184 (teléfono del consultorio noiés) o 981 835 202 (del ribeirense).