El primer médico que recibe el alta por coronavirus en Ourense: «Ten cura»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 28/03/2020 08:37 h

Armando González, neumólogo en el CHUO. es una de las tres altas que hay en la provincia de Ourense. Tras ser diagnosticado por coronavirus y estar ingresado en el hospital de la ciudad, esta semana recibía la confirmación de que ya está libre del virus. Él mismo lo ha dado a conocer en un vídeo difundido por el Sergas en el que agradece los cuidados recibidos en el CHUO.

«Quero con esta mensaxe dar as grazas a todo o equipo sanitario e non sanitario do CHUO, en especial da sexta planta», comienza diciendo González, para después citar a los médicos, enfermeras, auxiliares y celadores de la planta en la que están ingresados todos los positivos de coronavirus. «Quero dar unha mensaxe, de esperanza a todos os que infectados de coronavirus que están padecendo a enfermidadde, que saiban que ten saída e que ten cura», lanza González. Y va más allá: «Os tratamentos que stán poñendo so nos mesmos que se están poñendo nos mellosres sitios do mundo, non hai difernecias». No solo habló para dar las gracias a los que le han tratado, sino también a los ourensanos que están confinados en sus casas. «Esta medida solidaria o que consigue é que os recursos abonden para todos», continúa diciendo el neumólogo, que remata haciendo hincapié en que «se a infeccidón está controlada, se o contaxio está disminuido, os servizos que ten, as camas da UCI, chegarán para todos».