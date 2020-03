Los positivos siguen disparados en Ourense y llegan ya a los 371

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 28/03/2020 12:42 h

La curva de los positivos por coronavirus no deja de crecer en la provincia de Ourense. Según los datos ofrecidos por el Sergas acerca del área sanitaria de Ourense, O Barco y Verín, a fecha del sábado 28 de marzo son 371 los contagiados, lo que supone 69 personas más que 24 horas antes (los datos se refieren siempre a la situación a las seis de la tarde del día anterior). Y sigue la tendencia de los últimos días, con muchos más casos detectados. Era lo esperado por las autoridades sanitarias, en parte debido al aumento del número de pruebas que se están haciendo a posibles contagiados a las puertas de los hospitales de Ourense y Valdeorras sin salir del coche. La próxima semana se pondrá en marcha el AutoCov (como se denomina la infraestructura para estas pruebas en la calle) en el hospital de Verín. Los test realizados en los puntos fijos de Ourense y O Barco, y los hechos a domicilio, suman 1.319 pruebas.

De los infectados, 291 se recuperan en sus casas (o residencias de mayores, dado el caso) en aislamiento domiciliario; mientras que 80 están en el hospital. El grueso de los ingresados están en el CHUO, con 59 pacientes en planta y 9 en la UCI. En el hospital comarcal de Valdeorras hay siete enfermos por coronavirus en planta, y otros cuatro más en el de Verín.

En el apartado positivo, la provincia suma 8 altas, lo que ha provocado el cambio en la tendencia que se venía dibujando hasta el momento, con más fallecimientos que curados. Ya no es así. El balance ahora es positivo,frente a las seis personas que no han superado la enfermedad; el último ayer mismo, un nonagenario que falleció en la residencia de mayores de Castro Caldelas.

Entre los positivos hay 63 sanitarios infectados, lo que supone más del doble que hace cinco días (el domingo 22 se contabilizaban 29 casos). Ante las cifras, desde la comisión de centro del CHUO reclaman medidas de protección. «Non podemos esperar mais, necesitamos protección, seguridade, material. Necesitamos que se nos fagan as probas ou test para saber si estamos infectados, e, de non ser así, se nos xustifique o motivo polo que non se nos realizan as probas pertinentes», piden. Y añaden: «Que se nos explique, por parte de quen corresponda, o motivo polo que non se fan. A escasez non vale de xustificación, Si hai motivos técnicos que se nos expliquen con claridade».