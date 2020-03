Confinados y sin luz en A Estrada

0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 28/03/2020 14:08 h

Si el confinamiento es duro de por sí, sin luz se hace peor de llevar todavía. Lo ha vivido una familia de A Estrada que este viernes amaneció sin suministro eléctrico. Según explica Sonia Gamás, al despertarse y comprobar que no había luz creyeron que se trataba de una avería general. Pero en las escaleras del edificio -en el número 38 de la Avenida de Benito Vigo- y en el ascensor sí la había, así que la familia creyó que se trataba de una avería que afectaba únicamente a su vivienda.

Empezaron entonces los desesperados intentos por recuperar el suministro cuanto antes. «A primeira sorpresa foi cando chamei a Naturgy e me dixeron que non había ningunha avería, que era un corte de luz porque nós pediramos a rescisión do contrato. Nós non pediramos rescisión ningunha e temos a documentación que o demostra», explica la afectada. «Había un tempo eu fora a Naturgy para cambiar o contrato estándar que tiñamos a un de discrimación horaria. A persoa que me atendeu explicoume que era mellor outra modalidade que era igual e na que só cambiaba a periodicidade de pago. A verdade é que non sei se se explicou mal ou entendín eu mal, pero houbo un malentendido. O caso é que cando nos chegou o contrato cambiábannos de mercado regulado a mercado libre e non era eso o que queriamos. O propio contrato di que tes 14 días para desistir, así que enviei un fax o 20 de marzo solicitando o desestimento e a volta á modalidade anterior», explica Sonia Gamás.

«O venres ás 10.12 horas estaba tramitada a alta, pero a comercializadora botáballe as culpas á distribuidora e a distribuidora á comercializadora e nós seguiamos sen suministro. Chamei 400.000 veces, pero ata hoxe sábado ás 7.12 horas estivemos sen luz. Botamos máis de 24 horas así», comenta la damnificada.

«Imaxínate o panorama, en pleno Estado de Alarma. O meu home tiña que teletraballar desde a casa e perdeu o día. A nosa filla, que está en segundo da ESO, tiña que seguir clases virtuais en horario escolar que non puido seguir e puxéronlle falta. Temos todo eléctrico, así que non tiñamos auga quente para ducharnos ni podiamos facer a comida. Pola noite, ceamos con velas e linternas», cuenta. La familia tiene previsto presentar una reclamación por los perjuicios causados. «Isto non pode ser. Nós sempre pagamos ao día todos os recibos e, ademáis, teño entendido que no Estado de Alarma non che poden cortar a luz nin por impago», explica Sonia Gamás. «Tiñamos un conxelador a tope de comida, porque con esto do confinamento fixeramos compra para un mes. Tiñamos 200 euros en pescado e outros tantos en carne que se reblandeceron todos e pneso que romperon a cadea de frío», explica la perjudicada. «O único bo de todo esto é que falamos máis que nunca en familia», dice por buscar un punto positivo.