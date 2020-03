El área de Santiago y Barbanza ya suma 87 sanitarios contagiados por COVID-19

0

La Voz de Galicia Ana lorenzo

ribeira / la voz 28/03/2020

La crisis del coronavirus está dejando en cuadro la plantilla de profesionales de la sanidad, y prueba de ello es que, según se explica desde el sindicato de enfermería Satse, en el área sanitaria de Santiago y Barbanza ya se habían contabilizado hasta este martes de 87 profesionales contagiados entre los que trabajan en centros hospitalarios y de atención primaria. Por lo que respecta al hospital barbanzano, la cifra se sitúa en 13 trabajadores, de los que seis son enfermeros.

Según explicó la secretaria autonómica de Satse, Carmen García Rivas, los problemas son la escasez de medidas de protección y que no se está sometiendo a los profesionales a las pruebas para determinar si ellos también tienen el COVID-19. «Somos la gran diana y no sabemos si también somos portadores», denunció. García explicó que por ahora en Galicia la situación no es tan grave y que son las ciudades de A Coruña y Vigo las que concentran el mayor número de casos. En Santiago todavía no se ha llegado a un momento crítico, por lo que pidió que se refuercen las medidas de protección, «porque somos carne de cañón».

Por lo que se refiere al hospital comarcal de Barbanza, reconoció que, al no tener casos graves no hay tanto problema, pero que haber registrado 13 contagios entre el personal sanitario es una cifra considerable. De todas formas, insistió en que estos datos fueron facilitados por la gerencia a principios de semana, por lo que la cifra podría haber variado.

De hecho, personal del complejo asistencial de Oleiros que atiende a los enfermos con coronavirus denuncia que ellos desconocen actualmente si también tienen la enfermedad porque nadie les ha hecho el test, que solo se practica a aquellos sanitarios que presentan algún síntoma. Al no saberlo, pueden estar expandiendo el virus por todo el hospital.

Además, reclaman un refuerzo en el servicio de limpieza, puesto que, aunque se han intensificado estas labores de desinfección en las habitaciones que ocupan los enfermos que han dado positivo en COVID-19, no se ha hecho lo mismo en el resto de estancias que habitualmente utiliza el personal sanitario que los atiende y que podría portar el virus, ya que se limpia una vez al día. Critican también la organización en el ingreso de pacientes, puesto que los que evolucionan mejor se llevan a un ala del hospital, pero si empeoran vuelven a la otra, con el consiguiente peligro de propagación.

Pruebas

Desde el Sergas contestaron ayer que «se lles están realizando as probas a todos os que cumpren criterios clínicos seguindo a evidencia científica e os criterios aprobados polas sociedades científicas que rexen o Plan de prevención fronte ao risco de exposición laboral ao coronavirus».

Además, recordaron que el personal del área sanitaria «conta con equipos suficientes para realizar o seu labor con seguridade. Teñen a formación necesaria e toda a información para poder desempeñar a súa tarefa asistencial». Al mismo tiempo, desde Sanidade reiteraron que se reforzó el servicio de limpieza y apelaron a la responsabilidad de todos para no difundir bulos.