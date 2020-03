0

En Alcoa ayer preferían ser prudentes, quieren conocer a fondo el acuerdo del consejo de ministros de este domingo referido a la paralización de servicios no esenciales desde mañana, lunes 30, hasta el 9 de abril y ver si les afecta a la producción y en qué modo.

Desde la multinacional del aluminio ya se pusieron, de hecho, en contacto con el Gobierno para obtener información al respecto, puesto que conocían esta decisión al haberles sido avanzada en parte. Falta conocer los decretos y todos los epígrafes para ver si en alguno de ellos encaja la actividad de Alcoa, que probablemente sí.

Alcoa, dadas sus características, no puede parar las cubas en electrolisis, «al menos no todas». Eso es precisamente lo que quieren saber, si pueden mantener o no su ritmo actual de producción; mantenerla «como sea».

En este momento Alcoa sirve aluminio a la central de Amorebieta para fabricar productos de primera necesidad. Al haber parado parcialmente en China, el servicio de aluminio de San Ciprián es más demandado y necesario. J. A. Zan, presidente del comité de Alcoa, prefiere esperar a ver qué recoge el BOE antes de pronunciarse con claridad y rotundidad. «No se hay que fiar», dice. El comité, tras el anuncio de Pedro Sánchez, insistía en una nota en que es imposible realizar una parada programada para el lunes sin causar un daño irreparable e irreversible para la fábrica. Confía en que el Gobierno tenga en cuenta las características de Alcoa y todas las medidas de prevención que se han tomado, estrictas, «sin positivos».

A la fábrica de celulosa de Ence en Navia, en el vecino Occidente asturiano, parece que no le afectará, en principio, este decreto de paralización al considerar el Gobierno la fabricación de celulosa un producto esencial, como se recoge en uno de los epígrafes.

Sí pudiera verse afectada otra empresa, Vestas, en Viveiro.