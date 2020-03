El alcalde de Foz, preocupado tras dar positivo en COVID-19 un trabajador de la residencia de mayores

0

FOZ / LA VOZ 28/03/2020

El alcalde de Foz instó a la Xunta a acelerar las pruebas para evitar contagios en la residencia de mayores local tras dar positivo de COVID-19 uno de los trabajadores del centro. «Desde o Concello queremos expresar a nosa preocupación polo caso positivo dun traballador. É o momento de remar todos xuntos e de traballar para superar a crise sanitaria o antes posible», explicó Fran Cajoto, quien pide a las consellerías de Sanidade y Asuntos Sociais «unha comunicación fluída cos Concellos, así como acelerar as probas e as diagnoses a traballadores e residentes para evitar novos contaxios (..) A tutela que anunciou a Xunta esperamos que sexa efectiva e se faciliten os EPIs necesarios para evitar novos contaxios».

Además, el regidor focense justifica el aplazamiento de la celebración del primer aniversario del centro de mayores: “En base aos posibles positivos as residencias deben modificar os seus protocolos segundo as indicacións que traslada a Xunta. Polo tanto as celebracións do primeiro aniversario haberá tempo para facelas".