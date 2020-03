Trump carga contra General Motors: «Debe abrir de inmediato su planta estúpidamente abandonada»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a tirar de Twitter para lanzar uno de sus furibundos ataques, esta vez contra la empresa General Motors y su presidenta Mary Barra. El motivo del reproche tiene que ver con la producción de respiradores para tratar a los infectados de COVID-19 más graves. En un principio, la firma se había comprometido a producir un total de 40.000 unidades, pero según el propio Trump habría rebajado dicha cifra a seis millares.

En este sentido, el responsable del ejecutivo estadounidense adelantó que invocará la ley de producción de defensa, una vía que le permitirá al Gobierno forzar a la industria a que produzcan respiradores. «General Motors debe abrir de inmediato su planta estúpidamente abandonada de Lordstown, en Ohio, o alguna otra factoría, y comenzar a hacer ventiladores, ahora», reza uno de los tuits con los que Donald Trump se dirigió al gigante empresarial, además de una mención especial a su presidenta: «Siempre un desastre con Mary B. [Barra]».

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford